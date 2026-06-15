Papelón de España, que tiene que volver a la humildad para no terminar como en los últimos tres Mundiales

Los ibéricos volvieron a jugar al fútbol sin arcos y no pudieron ganarle al modesto pero voluntarioso elenco de Cabo Verde en el debut.

Mi amigo Fernando Niembro hablaba del fútbol sin arcos, en referencia a la Colombia del Pibe Valderrama. Bueno, acabo de ver el fútbol sin arcos: España. Una máquina de tocar la pelota para los costados, pero poco “punch”, poca verticalidad, poca llegada.

Papelón de España, el posible rival de Argentina. De la Fuente, el director técnico del seleccionado ibérico, terminó tirando todo a la cancha. A Lamine Yamal, a Dani Olmo, a Mikel Merino. Y no pudo hacer un gol.

Sí, España no pudo ganarle a la buena selección, ordenada, defensiva de Cabo Verde. Un combinado africano que tuvo un arquero, Josimar Vozinha, que fue la figura del partido y una de las grandes figuras del Mundial hasta acá.

Cabo Verde sorprendió a todos en Atlanta. (Foto: Getty)

España tiene que volver a la humildad y bajar el perfil para no terminar como los últimos tres Mundiales: en Brasil 2014 no pasó la primera fase, en Rusia 2018 fue eliminado por el local y en Qatar 2022 se despidió ante Marruecos.

Hoy, España no jugó a nada. Creó cuatro o cinco situaciones de gol, se pasó tocando la pelotita para todos lados y atención porque es el primer resultado bomba del Mundial.

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En definitiva, este empate de España le puede traer consecuencias a Argentina, además de empezar a ser un contundente fracaso para los de De la Fuente en otra Copa del Mundo.