Slavko Vincic habló tras la final del Mundial y se refirió a su charla con Lionel Messi: “Deportivamente correcta”

El esloveno, que anunció su retiro, fue contundente sobre su rendimiento en este partido y reveló el comportamiento que tuvo el capitán argentino.

Poco más de 10 días después de anunciar su retiro de la práctica profesional, el árbitro esloveno Slavko Vincic rompió el silencio y se refirió a lo que fue su último partido dirigido, ni más ni menos que en la final del Mundial 2026 en la que España le ganó 1 a 0 a Argentina en el tiempo suplementario.

Dentro de sus palabras, el colegiado habló respecto a su rendimiento a lo largo de los 120 minutos de este encuentro, así como también se refirió al comportamiento dentro de la cancha de Lionel Messi, con quien tuvo un intercambio luego de que este le pidiera la expulsión de Marc Cucurella por taparse la boca al hablar.

“¿Mi charla con Messi? Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que se comportó de manera deportivamente correcta”, dijo Vincic respecto al diálogo que tuvo con el capitán argentino en plena final, en donde charlaron cara a cara por un reclamo del futbolista.

Por otro lado, habló sobre su designación para este partido: “La responsabilidad es enorme cuando toda tu carrera arbitral se reduce a un solo partido. Sabía que la mayor parte del trabajo consistiría en dirigir el encuentro: cuándo detenerlo y cuándo permitir que la acción continuara”.

Slavko Vincic en acción en la final del Mundial. (Getty).

Y agregó sobre lo que significó para él: “Es la final del Mundial. La mentalidad y las reacciones de los jugadores son diferentes, y dada la importancia del partido, hay que entenderlo todo. El mayor reto es gestionar todo correctamente durante el partido”.

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Para cerrar, se refirió a su rendimiento en el partido: “No fuimos tema de conversación después del partido, lo que demuestra que hicimos bien nuestro trabajo en general. Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta”.

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