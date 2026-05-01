Lionel Messi hizo su primera aparición como propietario del Cornellà y revolucionó a los jugadores: “Tenemos ilusión”

La faceta empresarial de Lionel Messi comenzó a tomar vuelo propio lejos de los campos de juego de la MLS. Tras confirmarse su reciente desembarco como propietario del humilde Cornellà, equipo de la quinta división de España, el astro decidió no quedarse detrás de un escritorio. En las últimas horas, dio su primer gran paso oficial con una aparición que sacudió las estructuras del club.

Lejos del frío trato de los grandes inversores de turno, Leo optó por la cercanía pese a los kilómetros de distancia que lo separan. Por eso, grabó un video desde Miami dirigido exclusivamente al plantel profesional, al cuerpo técnico y a los empleados de la institución para presentarse. “Quería saludarlos y decirles que acá estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto”, expresó, generando el entusiamo de todos los presentes en la sala.

Igualmente, el mensaje del ’10’ no fue una simple formalidad protocolar. Él mismo dejó en claro durante la cinta que sigue atentamente la campaña del equipo y que mira los partidos cada fin de semana. Este detalle, que ya había insinuado en sus redes sociales al subir una historia siguiendo un encuentro, desató los aplausos de todos los presentes en la sala.

‼️El mensaje de Leo Messi a los jugadores y staff del UE Cornellà



💪El astro argentino, ahora propietario de este club, alienta a la plantilla antes de jugar el 'playoff' de ascenso pic.twitter.com/Ap1SyjHpS3 — Diario SPORT (@sport) April 30, 2026

Cómo es la actualidad del Cornellà

El aterrizaje de Messi coincide con un momento trascendental desde lo futbolístico para el equipo español. Es que a falta de dos fechas para el cierre de la etapa regular en la Tercera RFEF, el equipo se ubica tercero en el grupo 5. Gracias a esta campaña, ya tienen garantizado su boleto para disputar el playoff por el anhelado ascenso hacia lo que se considera la Cuarta división.

En lo que respecta a los motivos que llevaron al jugador argentino a extender sus fronteras empresarias puede explicarse desde su arraigado por Cataluña. El club, fundado a mediados del siglo pasado, cuenta con un modesto estadio para 1.500 espectadores, ubicado a escasos doce kilómetros de Barcelona. Históricamente, se destacó por su enorme capacidad para potenciar el desarrollo de los juveniles.

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De esa misma cantera emergieron figuras como Jordi Alba o el arquero David Raya. Además, en los últimos años forjaron una reputación combativa por haber dado pelea en la Copa del Rey. Ahora, bajo la órbita del Campeón del Mundo, buscarán dar ese salto de calidad que les permita escalar divisiones sin perder la esencia.

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