Infantino dio marcha atrás con su propuesta para que la FIFA venda acciones del Mundial: “No avanzará”

El máximo dirigente del ente regulador se vio obligado a desestimar su intención financiera con la Copa del Mundo.

En los últimos días, el fútbol se vio envuelto en un escándalo: la FIFA propuso vender la Copa del Mundo. Luego de que las confederaciones se manifiesten en contra de esta posibilidad, encabezada por UEFA que fue el principal opositor, Gianni Infantino emitió un comunicado. Allí, el dirigente dio marcha atrás y también reveló que no se realizará.

Gianni Infantino, presidente de FIFA.

Aunque ahora dicha opción quedó descartada, la intención era cobrar millones de dólares con destino a las arcas financieras del ente regulador del fútbol internacional, a cambio de vender acciones del Mundial. En otras palabras, iba a manejarse como una empresa que cotiza en la bolsa de valores.

Por otro lado, según la información que circuló, se iba a vender un 20 o 30% del porcentaje total, valuado en un monto cercano a los 20 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, la FIFA iba a tener la parte mayoritaria y el control absoluto, mientras que los inversores privados se quedarían con la minoría. Bajo ese modelo, se manejaría a partir de 2031.

Gianni Infantino, presidente de FIFA. (Getty Images)

El comunicado de Gianni Infantino dando marcha atrás

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario.

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Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios.

Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar.

En consecuencia, esta propuesta no avanzará. De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”.

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