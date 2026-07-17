Scaloni define dudas: así formaría Argentina contra España en la final del Mundial

La Albiceleste se verá las caras con La Roja el próximo domingo a partir de las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Las horas no pasan más, la ansiedad es cada vez mayor. La Selección Argentina está en la antesala de una nueva final. El próximo domingo, a partir de las 16 horas, los dirigidos por Lionel Scaloni se verán las caras ante España por el duelo decisivo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De cara a este partido, el entrenador argentino define la formación y podría realizar dos modificaciones respecto al once que salió a jugar el pasado miércoles ante Inglaterra en Atlanta, ambos en la banda derecha, ya que ingresarían al equipo titular tanto Gonzalo Montiel como Rodrigo De Paul.

La probable formación de Argentina vs. España

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, el equipo titular para medirse ante España es: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

Rodrigo De Paul volvería a la titularidad. (Foto: Getty).

El camino de Argentina a la final del Mundial 2026

Argentina 3 – 0 Argelia | Fase de grupos

Argentina 2 – 0 Austria | Fase de grupos

Argentina 3 – 1 Jordania | Fase de grupos

Argentina 3 – 2 Cabo Verde | 16avos de final

Argentina 3 – 2 Egipto | Octavos de final

Argentina 3 – 1 Suiza | Cuartos de final

Argentina 2 – 1 Inglaterra | Semifinal

Enzo Fernández celebra su gol ante Inglaterra. (Foto: Getty).

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¿Cuándo y dónde juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, que viene de dejar en el camino a Inglaterra de manera agónica, se verá las caras ante España el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que promete ser impresionante.

El cuadro del Mundial 2026

DATOS CLAVE

Argentina y España jugarán la final del Mundial el domingo en Nueva Jersey.

jugarán la final del Mundial el domingo en Nueva Jersey. El director técnico Lionel Scaloni evalúa realizar dos cambios en la formación titular.

evalúa realizar dos cambios en la formación titular. Los futbolistas Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul ingresarían al once inicial.