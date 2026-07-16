El drama que vive New York en la previa de la final del Mundial entre Argentina y España

Los incendios forestales que se produjeron en Canadá generaron el peor registro de calidad de aire en Nueva York.

Este domingo, el planeta fútbol quedará paralizado: Argentina y España disputarán la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el MetLife Stadium de New Jersey, ubicado en East Rutherford y a tan solo 8 kilómetros de New York.

Cuando todos esperan ansiosos por lo que será el duelo entre sudamericanos y europeos, un incendio forestal en Canadá pone en riesgo la disputa del juego. Y es que provocaron el peor registro de calidad de aire en la ciudad neoyorquina en los últimos 3 años.

Por el momento, las autoridades de FIFA no se expresaron al respecto de lo que será el choque entre los comandados por Lionel Scaloni y los de Luis de la Fuente, pero los funcionarios de La Gran Manzana piden a la población local que no realicen actividades al aire libre. Y aquí yace el gran inconveniente para el domingo: el MetLife Stadium no posee techo.

Las mascarillas, casi olvidadas desde la pandemia, volvieron a aparecer por las calles. Claramente, el aire está muy difícil de respirar. Y los tóxicos generan complicaciones, no solo para la visión sino también para los pulmones. Por eso mismo, las autoridades sanitarias y meteorológicas de Estados Unidos están muy preocupadas.

Hay alertas por la contaminación atmosférica, por lo que extremaron las precauciones, especialmente entre las personas que poseen enfermedades respiratorias. Por eso mismo, en Estados Unidos están pendientes del AQI (Air Quality Index), que es la escala que mide la concentración de partículas contaminantes en el aire y que puede cambiar radicalmente en cuestión de horas dependiendo del viento.

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Más allá de que desde la Fédération Internationale de Football Association no tienen en mente una posible postergación o suspensión de la final entre Argentina y España, hay una situación clave que juega a favor del fútbol: el servicio meteorológico prevé lluvias intensas durante todo el sábado y que derivará en la entrada de un frente frío durante la madrugada del domingo, la cual desplazaría gran parte del humo acumulado sobre New York y New Jersey antes que de comience el encuentro.

Detalles del MetLife Stadium de Nueva Jersey

El MetLife Stadium es el “Estadio de Nueva York/Nueva Jersey” en este certamen y protagonista absoluto del Mundial 2026 como sede del juego decisivo por el título. Con capacidad para 82,500 espectadores, este recinto ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, albergó partidos de alto perfil: se usó en fase de grupos, dieciseisavos, octavos de final y será la sede de la gran final.

El estadio es hogar compartido de New York Giants y New York Jets de la NFL, y su accesibilidad desde Manhattan lo convrtió en el epicentro del torneo.

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MetLife Stadium.

Los partidos que se disputaron en el MetLife Stadium en este Mundial

Brasil 1-1 Marruecos | Fase de grupos

Francia 3-1 Senegal | Fase de grupos

Noruega 3-2 Senegal | Fase de grupos

Ecuador 2-1 Alemania | Fase de grupos

Panamá 0-2 Inglaterra | Fase de grupos

Francia 3-0 Suecia | 16 de final

Brasil 1-2 Noruega | 8avos de final

España – Argentina | Final

Con la final ya confirmada, las apuestas al ganador concentran toda la atención de los hinchas en estas horas decisivas.

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