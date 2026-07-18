El contratiempo que sufrió la Selección Argentina antes de la final del Mundial contra España

A poco más de 24 horas para disputar el partido ante los españoles, los comandados por Lionel Scaloni atraviesan diversos inconvenientes.

Este domingo 19 de julio, Argentina y España disputarán la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los comandados por Lionel Scaloni irán detrás del bicampeonato y también su cuarta estrella, mientras que los dirigidos por Luis de la Fuente intentarán cortar una racha de 16 años sin títulos, además de que buscarán su segundo campeonato.

A lo largo de los últimos días, sobre todo tras lo que fue el agónico triunfo contra Inglaterra, el plantel argentino no tuvo entrenamientos fuertes. Desde el cuerpo técnico realizaron trabajos regenerativos, principalmente por la poca distancia que había con el partido decisivo, pero también por los viajes, ya que tenían que dejar la concentración en Atlanta y mudarse hacia New York.

Rodrigo De Paul busca regresar a la titularidad. (Buda Mendes/Getty Images)

Cabe destacar que los incendios que se originaron en Canadá provocaron una gran densidad en el aire neoyorquino, el cual alertó a todos los futbolistas, como así también a las autoridades de FIFA, ya que en tierras estadounidenses ponían en duda la disputa del juego en el MetLife Stadium, según los diferentes reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Para que las complicaciones se siguieran agravando, el entrenamiento argentino se demoró porque en la zona del centro deportivo está lloviendo y hay alerta de tormenta eléctrica. El mismo debía comenzar a las 11:30 de New York (12:30 de Argentina), y ahora esperarán a que las autoridades confirmen que las condiciones están dadas.

Lógicamente, estos pormenores complican a toda la organización previa para lo que será el gran compromiso del domingo ante los españoles, y genera que el descanso sea menor. De todas formas, continuarán trabajando en diferentes aspectos que no sean de exclusividad dentro del campo de juego.

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Lionel Scaloni, DT de Argentina. (Alejandro Pagni/Getty Images)

España la pasó peor

A raíz de las mismas consecuencias que demoraron el entrenamiento argentino, los dirigidos por Luis de la Fuente directamente no trabajaron, ya que el cuerpo técnico decidió suspender la sesión hasta nuevo aviso.

Todo dependerá de cómo continúe el clima en New York, pero los europeos, a esta hora, llegarán con una labor inferior a de la Albiceleste. Incluso, si logran entrenar por la tarde estadounidense, tendrán menor tiempo de descanso en relación a la diferencia de horas que habrá con el partido. En pocas palabras, llegarían en desventaja física.

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