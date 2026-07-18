Franco Colapinto explicó el gran problema de Alpine tras quedarse fuera de la Q3 en el GP de Bélgica: “Voy bastante lento”

El argentino se mostró decepcionado con el auto, una vez más.

Luego de marcar el 13º mejor tiempo en clasificación y ganar dos posiciones por las sanciones que tenían encima Isack Hadjar y Lando Norris, Franco Colapinto largará en el puesto 11 este domingo en el Gran Premio de Bélgica. Un premio mayor del merecido por el rendimiento del Alpine. Y el argentino así lo reconoció una vez terminada la sesión.

El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 está en Disney+

“No mejoramos nada, empeoramos a la mañana así que no fueron buenos cambios“, destacó Franco sobre el intento de Alpine de mejorar el auto tras la sesión del viernes. Sin embargo, y cómo deja claro el propio piloto argentino, el resultado no fue el esperado.

“Es un auto que está siendo difícil de manejar y de poner a punto, porque tiene una ventana muy pequeña y apenas tenés algo en la entrada de la curva, es como que lo llevás y es muy difícil corregirlo. Eso es lo que genera mucha inconsistencia y un auto muy difícil de manejar“, señaló Colapinto, reconociendo así el gran problema de Alpine esta temporada.

Colapinto no está conforme con el Alpine. (Getty)

“Ayer estábamos un poco mejor, creo que por alguna razón la pista mejoró, los otros mejoraron, pero nosotros no mejoramos. En la recta voy bastante lento, por el último sector voy muy lento, pierdo mucho tiempo”, analizó Colapinto.

“Hay que tratar de entender un poco la razón de esos momentos en los que el auto pierde performance y está costando un poco y mejorar. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá podamos sumar o intentarlo, por lo menos”, concluyó.

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LA PALABRA DE FRANCO POST CLASIFICACIÓN



🗣️ :" Hicimos algunos cambios que no sirvieron y tenemos que entender por qué"#F1#belgiangp



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Resultados de la clasificación del GP de Bélgica

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferarri) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (RB) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Lando Norris (McLaren)* Nico Hulkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Ollie Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Esteban Ocón (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac) Isack Hadjar (Red Bull)**** Lance Stroll (Aston Martin)*** Fernando Alonso (Aston Martin)**

*Sanción de 10 posiciones

** Sanción de 10 posiciones

*** Sanción de 20 posiciones

**** Sanción de 30 posiciones

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La carrera está pactada para iniciar a las 10:00 horas del domingo 18 de julio, en horario argentino.