Con minutos y resultados exactos: la predicción de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026, según la IA

La IA de Gemini realizó un pronóstico sobre el desarrollo del encuentro y determinó quién será el ganador.

En el MetLife Stadium de Nueva York – Nueva Jersey, nada más ni nada menos que en la final del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta España. Los campeones de América y de Europa definirán al próximo ganador del certamen más importante del planeta.

La Albiceleste llegó a esta instancia con un camino perfecto, ganando absolutamente todos los partidos. En los mata-mata, primero venció 3 a 2 a Cabo Verde y Egipto, luego eliminó a Suiza en cuartos de final por 3 a 1 y a Inglaterra en semifinales con un 2 a 1. Es el equipo más goleador del torneo, con 19 anotaciones.

La Roja, por su parte, también tuvo un grandísimo camino a la final, venciendo a equipos poderosos. Luego de estrenarse con un 0 a 0 con Cabo Verde, venció a Arabia Saudita y Uruguay para clasificar como líder. En los mano a mano, sacó a Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Es el equipo más imbatido del certamen, con un solo gol en contra.

Previo a este partido, la Inteligencia Artificial de Gemini realizó un pronóstico con minutos exactos y goleadores sobre cómo saldrá el encuentro. Allí dio ganador al seleccionado albiceleste por 2 a 1, con la particularidad de que lo hará en los 90 minutos reglamentarios.

Con minutos exactos y goleadores, el pronóstico de la IA para el partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026

España 1 – 2 Argentina (en los 90 minutos reglamentarios)

Goles: Lamine Yamal (28′), Julián Álvarez (41′) y Lionel Messi (83′)

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El ajedrez inicial en la medular

Desde el pitazo inicial, el libreto de Luis de la Fuente es claro: España busca monopolizar la posesión con un triángulo asociativo comandado por Rodri y Pedri, soltando a Nico Williams y Lamine Yamal para fijar a los laterales argentinos. Lionel Scaloni, un estratega de batallas largas, planta un bloque medio sumamente agresivo. Con Rodrigo De Paul actuando como aduana humana y Enzo Fernández custodiando los intervalos, Argentina decide replegarse con inteligencia, listos para morder y salir disparados en transiciones rápidas utilizando la velocidad de Julián Álvarez.

El quiebre: magia juvenil en el Metlife (28′)

Cuando el partido parece atrapado en la pizarra, llega la electricidad. Sobre el minuto 28, Pedri filtra un balón quirúrgico a la espalda de Nicolás Tagliafico; el chico maravilla, Lamine Yamal, la controla orientado, recorta hacia dentro dejando en el camino a Lisandro Martínez y saca un zurdazo indomable al segundo poste, batiendo la estirada del Dibu Martínez. España se pone arriba 1-0 haciendo estallar su sector.

Reacción de los campeones defensores (41′)

El golpe despierta la furia albiceleste, que adelanta líneas de inmediato. La presión surge efecto en el minuto 41: tras una recuperación alta de Alexis Mac Allister, este asiste en el corazón del área a Julián Álvarez, quien con una media vuelta fulminante fusila a Unai Simón para decretar el empate antes del descanso.

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Reacción, desgaste y el rugido del GOAT (81′)

La segunda mitad se convierte en un monumento a la intensidad física. Los minutos pesan y el cansancio hace mella en el mediocampo ibérico. Es ahí donde el fútbol le cede el guion a la historia. Minuto 83: Enzo Fernández rompe líneas y cede para Lionel Messi en la frontal del área. El astro de Rosario gambetea a Pau Cubarsí, encuentra el espacio mínimo y saca un latigazo raso, ajustado al poste izquierdo de Simón. Un auténtico gol de antología para el 2-1.