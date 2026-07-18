Argentina y España, cara a cara por la final del Mundial 2026: horario, alineaciones y estadio

Desde las 16, los campeones de América y Europa definirán al próximo ganador de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.

Se terminó la espera. Una vez más, la Selección Argentina dirá presente en una final de Copa del Mundo. Esta vez, el rival será España y el escenario será el MetLife Stadium, rebautizado como Estadio Nueva York Nueva Jersey para esta competición. Quien se imponga en el duelo que comenzará a las 16 (hora de Argentina) se quedará con el Mundial 2026.

Será la primera vez que la cita máxima tendrá frente a frente a los vigentes campeones de CONMEBOL y UEFA. El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic y todo se podrá ver por las pantallas de Disney+, DSports, TyC Sports, Telefé y la Televisión Pública.

Posibles alineaciones de Argentina y España

Los dos equipos llegan con una base completamente consolidada. Sin embargo, tanto Lionel Scaloni como Luis De La Fuente fueron haciendo pequeñas modificaciones a lo largo del certamen, que da lugar a algunas dudas a último momento para el compromiso definitivo.

En principio, los campeones defensores saldrían a la cancha con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Por su parte, el combinado europeo podría formar con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.

El equipo arbitral

El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, que estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. Los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

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El encargado del comandar el VAR será el alemán Bastian Dankert, mientras que el AVAR será el colombiano Nicolás Gallo.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (ESL)

Asistente 2: Andraz Kovacic (ESL)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (JOR)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Nicolas Gallo (COL)

SVAR: Khamis Al Marri (QAT)

SBVAR: Tatiana Guzman (NIC)

SBAVAR: Guillermo Pacheco (MEX)

El historial entre Argentina y España

A lo largo del tiempo, los dos combinados se vieron las caras en reiteradas oportunidades. Solo una vez se dio en el Mundial, en su edición 1966, con triunfo Albiceleste por 2 a 1. El resto fueron amistosos y el último de ellos fue en 2018, meses antes de la Copa del Mundo disputada en Rusia.

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España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso

6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso

4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso

2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso

2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso

| 17/11/1999 | Amistoso España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso

2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso

Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso

España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso

1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial

2-1 España | 13/07/1966 | Mundial España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso

2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso

2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso

1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso

El camino de Argentina a la final del Mundial 2026

Argentina 3 – 0 Argelia | Fase de grupos

Argentina 2 – 0 Austria | Fase de grupos

Argentina 3 – 1 Jordania | Fase de grupos

Argentina 3 – 2 Cabo Verde | 16avos de final

Argentina 3 – 2 Egipto | Octavos de final

Argentina 3 – 1 Suiza | Cuartos de final

Argentina 2 – 1 Inglaterra | Semifinal

El camino de España a la final del Mundial 2026

España 0 – 0 Cabo Verde | Fase de grupos

España 4 – 0 Arabia Saudita | Fase de grupos

España 1 – 0 Uruguay | Fase de grupos

España 3 – 0 Austria | 16avos de final

España 1 – 0 Portugal | Octavos de final

España 2 – 1 Bélgica | Cuartos de final

España 2 – 0 Francia | Semifinal

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El cuadro del Mundial 2026