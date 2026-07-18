Argentina y España, cara a cara por la final del Mundial 2026: horario, alineaciones y estadio

Se terminó la espera. Una vez más, la Selección Argentina dirá presente en una final de Copa del Mundo. Esta vez, el rival será España y el escenario será el MetLife Stadium, rebautizado como Estadio Nueva York Nueva Jersey para esta competición. Quien se imponga en el duelo que comenzará a las 16 (hora de Argentina) se quedará con el Mundial 2026.
Será la primera vez que la cita máxima tendrá frente a frente a los vigentes campeones de CONMEBOL y UEFA. El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic y todo se podrá ver por las pantallas de Disney+, DSports, TyC Sports, Telefé y la Televisión Pública.
Posibles alineaciones de Argentina y España
Los dos equipos llegan con una base completamente consolidada. Sin embargo, tanto Lionel Scaloni como Luis De La Fuente fueron haciendo pequeñas modificaciones a lo largo del certamen, que da lugar a algunas dudas a último momento para el compromiso definitivo.
En principio, los campeones defensores saldrían a la cancha con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Por su parte, el combinado europeo podría formar con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.
El equipo arbitral
El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, que estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. Los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.
El encargado del comandar el VAR será el alemán Bastian Dankert, mientras que el AVAR será el colombiano Nicolás Gallo.
- Árbitro: Slavko Vincic (ESL)
- Asistente 1: Tomaz Klancnik (ESL)
- Asistente 2: Andraz Kovacic (ESL)
- Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
- Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (JOR)
- VAR: Bastian Dankert (GER)
- AVAR: Nicolas Gallo (COL)
- SVAR: Khamis Al Marri (QAT)
- SBVAR: Tatiana Guzman (NIC)
- SBAVAR: Guillermo Pacheco (MEX)
El historial entre Argentina y España
A lo largo del tiempo, los dos combinados se vieron las caras en reiteradas oportunidades. Solo una vez se dio en el Mundial, en su edición 1966, con triunfo Albiceleste por 2 a 1. El resto fueron amistosos y el último de ellos fue en 2018, meses antes de la Copa del Mundo disputada en Rusia.
- España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso
- Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso
- España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso
- España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso
- España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso
- España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso
- España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso
- Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso
- España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso
- Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial
- España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso
- Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso
- Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso
- España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso
El camino de Argentina a la final del Mundial 2026
- Argentina 3 – 0 Argelia | Fase de grupos
- Argentina 2 – 0 Austria | Fase de grupos
- Argentina 3 – 1 Jordania | Fase de grupos
- Argentina 3 – 2 Cabo Verde | 16avos de final
- Argentina 3 – 2 Egipto | Octavos de final
- Argentina 3 – 1 Suiza | Cuartos de final
- Argentina 2 – 1 Inglaterra | Semifinal
El camino de España a la final del Mundial 2026
- España 0 – 0 Cabo Verde | Fase de grupos
- España 4 – 0 Arabia Saudita | Fase de grupos
- España 1 – 0 Uruguay | Fase de grupos
- España 3 – 0 Austria | 16avos de final
- España 1 – 0 Portugal | Octavos de final
- España 2 – 1 Bélgica | Cuartos de final
- España 2 – 0 Francia | Semifinal