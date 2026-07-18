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MUNDIAL 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO Francia vs. Inglaterra vía ViX Premium por el Mundial 2026: transmisión minuto a minuto

Revisa los detalles más importantes del encuentro que comenzará a ponerle fin a la cita máxima del futbol.

El ausente más importante

Jude Bellingham se pierde el juego por decisión del entrenador Thomas Tuchel.

Quién es el árbitro del partido

El árbitro designado para este partido es el venezolano Jesús Valenzuela.

Alineación confirmada de Inglaterra

  • Henderson
  • Quansah
  • Guehi
  • Konsa
  • Spence
  • Rice
  • Eze
  • Rogers
  • Saka
  • Toney
  • Rashford

Alineación confirmada de Francia

  • Maignan
  • Malo Gusto
  • Lacroix
  • Konaté
  • Théo Hernandez
  • Zaire-Emery
  • Rabiot
  • Cherki
  • Olise
  • Doué
  • Mbappé

Bienvenidos a la definición por el tercer puesto

A partir de este momento, podrás disfrutar todos los detalles del encuentro que protagonizarán Francia e Inglaterra por el último escalón del podio del Mundial 2026.

Kylian Mbappé busca terminar en el tercer lugar con Francia.
© GETTY IMAGESKylian Mbappé busca terminar en el tercer lugar con Francia.

Este sábado 18 de julio es el día elegido para que se dispute el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026. Luego de caer ante España y Argentina, respectivamente, Francia e Inglaterra se miden en Miami con la intención de terminar la competencia con una alegría.

Aquí en Bolavip, podrás repasar EN VIVO y MINUTO A MINUTO todos los detalles que deje el encuentro. Goles, emociones y momentos claves que terminarán por encontrar al último escalón del podio de la Copa del Mundo que va llegando a su fin.

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Lucas Lescano
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