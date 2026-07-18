Sigue GRATIS y EN VIVO Francia vs. Inglaterra vía ViX Premium por el Mundial 2026: transmisión minuto a minuto

Este sábado 18 de julio es el día elegido para que se dispute el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026. Luego de caer ante España y Argentina, respectivamente, Francia e Inglaterra se miden en Miami con la intención de terminar la competencia con una alegría.
Aquí en Bolavip, podrás repasar EN VIVO y MINUTO A MINUTO todos los detalles que deje el encuentro. Goles, emociones y momentos claves que terminarán por encontrar al último escalón del podio de la Copa del Mundo que va llegando a su fin.