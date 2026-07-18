Sigue GRATIS y EN VIVO Francia vs. Inglaterra vía ViX Premium por el Mundial 2026: transmisión minuto a minuto

A partir de este momento, podrás disfrutar todos los detalles del encuentro que protagonizarán Francia e Inglaterra por el último escalón del podio del Mundial 2026.

Revisa los detalles más importantes del encuentro que comenzará a ponerle fin a la cita máxima del futbol.

Este sábado 18 de julio es el día elegido para que se dispute el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026. Luego de caer ante España y Argentina, respectivamente, Francia e Inglaterra se miden en Miami con la intención de terminar la competencia con una alegría.

Aquí en Bolavip, podrás repasar EN VIVO y MINUTO A MINUTO todos los detalles que deje el encuentro. Goles, emociones y momentos claves que terminarán por encontrar al último escalón del podio de la Copa del Mundo que va llegando a su fin.