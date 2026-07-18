Mbappé le dejó un mensaje a Messi para la final del Mundial tras superarlo cómo máximo goleador histórico

Kiki llegó a los 10 goles en este certamen y a 22 en toda su carrera en Mundiales, superando a Leo. A horas de la final, el francés le dejó su aliento para el duelo ante España.

En un partido por el tercer puesto que quedará en la historia, Francia cayó por 6 a 4 ante Inglaterra y se despidió del Mundial 2026 en el cuarto lugar, luego de haber llegado dos veces seguidas a la final del certamen. Así las cosas, finalizó la peor actuación de Kylian Mbappé en una Copa del Mundo en términos grupales, pero la mejor de ellas en lo individual.

Es que el delantero galo terminó anotando 10 goles en los 8 partidos disputados, quedándose momentáneamente con el título de máximo goleador de este Mundial y el máximo anotado de toda la historia de los Mundiales, con 22 gritos en sus tres participaciones en total.

Hasta este compromiso, ambos récords los ostentaba Lionel Messi, con sus ocho tantos en esta Copa del Mundo y sus 21 en total en 6 campeonatos disputados. Y si bien a Leo le resta disputar la final ante España este domingo en Nueva York, la realidad es que, hasta ese momento, Mbappé seguirá mirando a todos desde arriba.

Luego de conseguir los récords personales con su doblete en la derrota ante Inglaterra, Kiki tomó la palabra y habló sobre Messi, la tabla de goleo y la final en sí. “Leo marca todo el tiempo y seguro marcará mañana“, sentenció en primera instancia.

De todas formas, el delantero francés se sinceró de manera brutal: “Me hubiera gustado no ser el máximo goleador y jugar mañana la final. Creo que es bueno para lo que es herencia y legado, pero hoy no es lo primero que se me pasa por la cabeza”.

"LEO (MESSI) MARCA TODO EL TIEMPO, MAÑANA MARCARÁ SEGURO"



ATENCIÓN a esta declaración de Mbappé tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales



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Tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé (Francia) – 22 goles Lionel Messi (Argentina) – 21 goles Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Harry Kane (Inglaterra) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Cristiano Ronaldo (Portugal) – 11 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles

El cuadro del Mundial 2026