La artista será la voz argentina en la ceremonia previa a la final del Mundial frente a España. Su presencia terminó de confirmarse luego de que modificara su agenda en Europa para viajar a Estados Unidos.

La previa de la final del Mundial 2026 ya tiene otro condimento especial para la Selección Argentina. A pocas horas del duelo frente a España, se confirmó que María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia inaugural que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde la Albiceleste buscará este domingo desde las 16 conquistar su cuarta Copa del Mundo.

La noticia terminó de confirmar las versiones que habían comenzado a circular durante las últimas horas, luego de un llamativo cambio en la agenda internacional de la cantante. Becerra tenía previsto presentarse este sábado en el Festival Bigsound, en la ciudad española de Pontevedra, pero el recital fue adelantado dos horas y media respecto del horario original, un cambio que ahora deja en claro que se llevó adelante para llegar a tiempo a la final.

Así, María Becerra se convertirá en la voz encargada de representar a la Argentina frente a más de 80 mil espectadores que colmarán las tribunas del estadio.

No será la primera vez que una de las máximas figuras de la música argentina forme parte de una final mundialista. En Qatar 2022, quien tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional antes del encuentro frente a Francia fue Lali Espósito.

Durante los últimos días también habían aparecido otros nombres entre los posibles elegidos para esta edición: Soledad Pastorutti, Tini Stoessel, Andrés Calamaro y la propia Lali fueron algunos de los artistas mencionados hasta que la organización terminó inclinándose por María Becerra.

La cantante, además, mantiene un vínculo cercano con varios integrantes de la Selección Argentina. En 2024 coincidió con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo durante una edición de la fiesta Bresh en Miami. Ahora, volverá a reencontrarse con el capitán en el primer momento emotivo de una final que puede quedar para siempre en la historia del fútbol argentino.