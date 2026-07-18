Boca hoy: furia en las redes por Villa y derrota ante Ferro en un amistoso

Todas las novedades del Xeneize de este sábado 18 de julio, con el foco puesto en el duelo del próximo jueves ante O´Higgins.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este sábado 18 de julio de 2026, con la mira puesta en los playoffs de la Copa Sudamericana. Árbitro confirmado para el duelo ante O´Higgins, enojo en las redes sociales por la presentación de Sebastián Villa, caída ante Ferro en un amistoso y el delantero de Tigre que interesa.

Se confirmó el árbitro para el duelo ante O´Higgins

A escasos días de la presentación que se dará en La Bombonera el próximo jueves 23 de julio a las 21:30, la Conmebol confirmó quién estará a cargo del arbitraje del compromiso entre el Xeneize y el combinado chileno, siendo este el uruguayo Andrés Matonte.

Será el octavo partido que dirigirá de Boca en su carrera, donde el Xeneize arrastra previamente tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Salvo el último, ante Independiente del Valle por los playoffs de la Sudamericana 2024, los restantes fueron por Copa Libertadores.

Andrés Matonte. (Foto: Getty).

Furia en las redes sociales por Villa

Boca decidió presentar a Sebastián Villa en un frío comunicado y lo anunciaron junto a Álvaro Montero. La bronca en las redes sociales se pudo ver muy claramente porque son pocos los fanáticos que respaldaron al atacante colombiano que en su momento se fue libre del club y encima hizo juicio.

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Boca perdió con Ferro

Este sábado por la mañana, Boca enfrentó a Ferro en un amistoso en el predio de Ezeiza. Arruabarrena le quiso dar rodaje a los futbolistas que no jugaron ante Sarmiento por Copa Argentina y por eso se midió ante el conjunto de Caballito que lidera una de las zonas de la Primera Nacional.

Boca cayó 1 a 0 ante Ferro. Arruabarrena puso en cancha a: García, Gorosito, Di Llolo, Pellegrino, Braida, Alarcón, Rey Domenech, Zenón , Palacios, Romero y Giménez. Luego Bianco ingresó por Palacios y Gellini por Romero.

Ferro derrotó a Boca por 1 a 0. (Foto: Prensa Ferro).

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¿Boca va por un delantero de Tigre?

En Boca siguen en la búsqueda de un delantero. Si bien Arruabarrena pidió por Jonathan Calleri, el atacante no tiene deseos de volver al fútbol argentino en este momento. Según informó DSports, el otro futbolista ofensivo que aparece en el radar es David Romero, de gran presente en Tigre.

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