España le tiene más miedo al árbitro que a Messi y Argentina

Últimas horas antes de la final entre Argentina y España y Nueva York se tiñó de celeste y blanco. España teme por el arbitraje y los equipos están casi confirmados.

Último día de entrenamiento, último día de previa, último día antes de la gran final del Mundial 2026. Estamos en New Jersey, donde este domingo Argentina y España definirán al gran campeón del torneo con el árbitro del siempre polémico Slavko Vinčić.

Para nosotros, el nombre es algo más. Para los europeos es pura preocupación. Le tienen más miedo al arbitraje que a Lionel Messi en Europa. Allá ellos.

Tuvimos una New York bajo agua durante todo el día, lo que complicó los planes y retrasó el entrenamiento de la Selección Argentina. Tras el temporal llegó la práctica, donde Lionel Scaloni realizó varios ensayos tácticos, incluidos los tiros desde el punto del penal.

Pensando en el equipo titular, dos variantes va a introducir el entrenador, o al menos eso fue lo que ensayó. El ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y el regreso de Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone. Cambios lógicos, aunque quizás pensé que Molina iba a mantener su lugar pensando en que por su lado juega Alex Baena, compañero en el Atlético de Madrid.

¿El posible XI? Dibu Martínez, Montiel, Cuti Romero, Licha Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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Pensando en aquella final de Qatar 2022 ante Francia, vamos a extrañar a Ángel Di María, decisivo para el título. Hoy ese lugar estará repartido entre diferentes jugadores, veremos quién es el que toma la posta.

En Españam Luis de la Fuente parece tener todo claro: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Alex Baena.

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Argentina, local en Nueva Jersey

La proporción de hinchas es realmente imposible de comparar. Hay unas 10 o 12 camisetas argentinas por cada casaca española. Este sábado arribaron más ibéricos, pero la mayoría albiceleste es absoluta.

Se espera un estadio que pueda tener un 80 por ciento de fanáticos argentinos, habrá que ver qué posición toman los neutrales, que dificílmente no se inclinen por Messi

Del Potro y Alcaraz, presentes en el estadio

Tuvimos la oportunidad de cruzarnos con Juan Martín Del Potro, quien estará presente en el MetLife Stadium y nos dijo que Carlos Alcaraz está llegando en estas horas para presenciar la final, lo mismo que el histórico basquetbolista Pau Gasol.

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Último envío previo a la final, nosotros nos reencontramos este domingo post partido con los puntajes de siempre. Ojalá podamos ponerle un 10 a todo este equipo. Por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo.