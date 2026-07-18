Corre Franco Colapinto la clasificación del GP de Bélgica de la Fórmula 1: minuto a minuto EN VIVO y ONLINE

Se disputa la tanda de clasificación del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps y la vivis en vivo junto a BOLAVIP.

¡NO, LEWIS! En el final de la FP3, Hamilton perdió el control de su Ferrari y terminó destrozando la suspensión trasera de su monoplaza. 📺 #BelgianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xapNYJM49b

Periodista y relator con experiencia en medios como Infobae, Mundo G, Deportemas y Rugby Champagne. Forma parte de Futbol Sites desde 2018 y en Bolavip se especializa en fútbol europeo y deporte motor. Además, es relator del Campeonato Argentino de Motocross para Carburando TV.