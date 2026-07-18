Corre Franco Colapinto la clasificación del GP de Bélgica de la Fórmula 1: minuto a minuto EN VIVO y ONLINE

EN VIVO – Clasificación del Gran Premio de Bélgica
- 11:27 – Los Alpine, los primeros en salir a pista.
COMIENZA LA Q2 DEL GRAN PREMIO DE BÉLGICA
- 11:20 – ELIMINADOS EN Q1: Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll.
- 11:18 – Gran vuelta de Franco Colapinto que se mete en Q2 con un 1:46.765, termina en el puesto 13, milésimas atrás de Pierre Gasly.
- 11:14 – Últimos 4 minutos, van saliendo nuevamente los autos a pista. Los Alpine saldrán al fondo. Será clave para Colapinto esta vuelta.
- 11:10 – La referencia es el 1:45.865 de Lando Norris. Franco Colapinto queda por ahora en el puesto 17, con un 1:47.731. Tiene que mejorar o se queda afuera.
- 11:04 – Ahora sí, van saliendo a pista los equipos.
- 11:02 – Poco movimiento por ahora, sólo los Cadillac y Lance Stroll en pista.
COMIENZA LA Q1 DEL GRAN PREMIO DE BÉLGICA
- 10:55 – Cabe recordar que Lando Norris tendrá 10 puestos de penalización de su posición final en clasificación para largar mañana. Isack Hadjar, Lance Stroll y Fernando Alonso también tendrán penalizaciones en la parrilla.
- 10:50 – La preocupación de Alpine fue la clara mejora de Audi, que se posicionó como la mejor escudería de la zona media en la simulación de clasificación, incluso por sobre RB.
- 10:40 – Reportan desde la calle de boxes que Ferrari no ha parado de trabajar en el auto de Hamilton desde que regresó de la FP3. Cinco minutos atrás lograron encender el motor y confían en tenerlo en condiciones para el inicio de la clasificación.
- 10:35 – No obstante, la contracara de este dato es que 21 de los 58 Grandes Premios de Bélgica fueron ganados por el poleman. El 36,21% de las carreras de la Fórmula 1 en este mítico circuito.
- 10:30 – La última vez que el poleman ganó en Spa fue en 2021, cuando lo hizo Verstappen. Las últimas cuatro carreras las ganó un piloto que no salió desde el primer cajón de la parrilla.
- 10:20 – Lando Norris y Max Verstappen fueron los que le dieron pelea a Antonelli en las tandas libres, parecen estar un paso adelante de las Ferrari.
- 10:10 – Acaba de finalizar la carrera sprint de la Fórmula 2. Fue victoria del paraguayo Joshua Durksen. El argentino Nicolas Varrone terminó 18, con vueltas menos y problemas de temperatura en su Van Amersfoort.
- 10:05 – Franco Colapinto marcó el 13º mejor tiempo, pero con una vuelta considerablemente más lenta que la de la FP2 del viernes. Hay margen de mejora en el Alpine para pensar en Q3.
- 10:00 – Hace algunas horas terminó la tanda de entrenamientos libres. En la simulación de clasificación, Kimi Antonelli fue el más rápido con 1:45.990. El único piloto por debajo del 1:46.000.
- 09:55 – Mucho trabajo en el box de Ferrari, luego del accidente de Lewis Hamilton, que rompió toda la parte trasera del SF26 al despistarse e impactar contra las contenciones del circuito, sobre el final de la FP3.
¡NO, LEWIS! En el final de la FP3, Hamilton perdió el control de su Ferrari y terminó destrozando la suspensión trasera de su monoplaza.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 está en Disney+
Spa-Francorchamps: el circuito
- Distancia de la vuelta: 7 kilómetros
- Curvas: 19
- Zonas Straight Mode: 5
- Primera carrera: 1950 (Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo)
- Máximos ganadores: Michael Schumacher (6) / Ferrari (14)
- Más pole position: Lewis Hamilton (6) / Ferrari (13)
Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026
Viernes 17 de julio
Práctica libre 1: 08:30hs Práctica libre 2: 12.00hs
Sábado 18 de julio
Práctica libre 3: 07.30hs
- Clasificación: 11:00hs
Domingo 19 de julio
- Carrera: 10:00hs