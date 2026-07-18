A horas de la final con Argentina, Nicolás Tagliafico aparece en el radar de un histórico de España

Nicolás Tagliafico es uno de los pilares que tiene Argentina en la zona defensiva y, a sus 33 años, puede transformarse en bicampeón del mundo. Este domingo, el planeta se paralizará con el cotejo entre los sudamericanos y España, que buscará cortar la racha de 16 temporadas sin levantar el máximo trofeo del deporte.

Mientras se prepara para ser titular en la alineación que designará Lionel Scaloni, el ex Banfield e Independiente aparece en la órbita de Deportivo La Coruña, que regresó a la Primera División española después de ocho años. Y para mantenerse, están armando un equipo ultracompetitivo.

Luego de incorporar a Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp Jensen, Teun Gijselhart y Pierre Emerick Aubameyang, en la institución que dirige Antonio Hidalgo, según la información que recolectaron Estadio Deportivo y el periodista Ángel García, buscan quedarse con el nacido en Rafael Calzada, quien tiene contrato con Olympique Lyonnais hasta mediados de 2027.

“Existe la posibilidad después del Mundial”, reveló Tagliafico con relación a su futuro, justo antes de emprender su viaje hacia Norteamérica para disputar el máximo certamen futbolístico. A lo que agregó: “El club ya sabe que, si tengo alguna otra opción y me gustaría cambiar, están abiertos a hacerlo”. ¿Será que volverá a España después de 13 años, donde ya jugó en Real Murcia?

Nicolás Tagliafico, defensor argentino. (Tim Warner/Getty Images)

Las estadísticas de Nicolás Tagliafico en Olympique Lyonnais

Nicolás Tagliafico llegó a Olympique Lyonnais en julio de 2022, tiempo antes de que Argentina rompiera la racha de 36 años sin títulos a nivel mundial.

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Desde que está en tierras francesas, el futbolista que también jugó en Ajax ya disputó 132 partidos: marcó 9 goles, aportó 13 asistencias y fue amonestado en 33 oportunidades. Además de los 10.524 minutos que presenció en el campo de juego, fue expulsado en cuatro ocasiones.

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