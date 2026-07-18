AFA suspendió todas las actividades del fútbol argentino para el lunes y martes por la vuelta de la Selección del Mundial 2026

A través de un comunicado oficial, el ente comunicó el cambio de último momento en la agenda del fútbol local.

La participación de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 ya empezó a generar consecuencias más allá de lo estrictamente deportivo. Este sábado, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la suspensión de toda la actividad oficial programada para el lunes 20 y martes 21 de julio con motivo del regreso del plantel dirigido por Lionel Scaloni tras su participación en la Copa del Mundo.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026”, expresó el organismo a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio.



Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh — AFA (@afa) July 18, 2026

La decisión había comenzado a analizarse en las últimas horas, aunque inicialmente estaba sujeta al resultado de la final frente a España. Sin embargo, la expectativa por el regreso del seleccionado llevó a la AFA a avanzar con la medida antes de que se dispute el partido decisivo, ya que se espera una multitudinaria recepción para el plantel independientemente del desenlace en Nueva Jersey.

Entre los compromisos que deberán ser reprogramados aparece la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, prevista originalmente para el martes, además de distintos partidos correspondientes a los torneos del ascenso y otras competencias organizadas por la entidad.

El principal motivo de esta decisión responde a cuestiones organizativas y de seguridad. El regreso de la delegación demandará un importante operativo en distintos puntos del país, con una gran cantidad de efectivos y recursos logísticos destinados a acompañar el traslado y el posible recibimiento de los bicampeones del mundo o subcampeones. De esa manera, la AFA busca evitar que esos operativos coincidan con encuentros oficiales de cualquier categoría del fútbol argentino.

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De todos modos, la modificación del calendario no altera el inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Salvo un cambio de último momento, la primera fecha continúa prevista para comenzar el jueves, una vez finalizado el operativo vinculado al regreso de la Selección Argentina desde Estados Unidos.