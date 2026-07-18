Dos dudas: la formación que prepara Lionel Scaloni para Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

La Albiceleste quiere ser bicampeón del mundo y por eso el cuerpo técnico ultima detalles para definir al equipo titular.

Este domingo 19 de julio se paraliza el planeta: la Selección Argentina enfrenta a España por la gran final de la Copa del Mundo 2026, para definir al nuevo campeón. El partido se disputa en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York y comienza a las 15 horas (16 local), pero Lionel Scaloni ya ultima detalles para diagramar la formación inicial.

Cabe recordar que la Albiceleste nunca repitió el equipo titular, una costumbre prácticamente habitual en el entrenador, tal como lo hizo en el Mundial 2022 y también a lo largo de su ciclo. Por ese motivo, todos los focos apuntan a la estrategia que prepara para el encuentro más importante, donde todavía hay dudas en dos posiciones.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en el entrenamiento de Argentina. (Getty Images)

En primer lugar, como sucede desde Qatar hasta la fecha, la incertidumbre es Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. En los últimos partidos el ex Boca fue el dueño del lateral derecho, pero en todos los cotejos fue reemplazado por el hombre de River en el tramo final. No se sabe aún quién estará desde el arranque y es lo que define el cuerpo técnico.

Por otro lado, hay 3 nombres para un lugar. Según la elección varía el sector y también las características de los protagonistas. Dicho sitio lo pelean entre Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González. El de Inter Miami suele ser el titular y pica en punta, pero viene de jugar el Cholito y una garantía por izquierda es el polifuncional.

Rodrigo De Paul, en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Así las cosas, vale resaltar que Lionel Messi será titular y el capitán de la Selección Argentina en su tercera final en Copas del Mundo, con un saldo de una perdida (2014) y una ganada (2022). Por otro lado, un dato importante a tener en cuenta es que Leandro Paredes seguirá como mediocampista central y eje de la mitad de la cancha.

La posible formación de Argentina ante España

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez.

El equipo titular de la Selección Argentina. (Getty Images)