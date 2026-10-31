Alineaciones de Coventry y Sunderland para el duelo de la jornada 9 de la Premier League

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Coventry viene de caer 0-1 ante Fulham y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sunderland viene de empatar 0-0 con Leeds y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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