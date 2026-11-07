8 finales en 42 días: el camino de Boca rumbo a la posible quinta corona en 2026

El Xeneize tiene la oportunidad de ganar otros cuatro títulos en el cierre del año.

Se terminó la mala racha de Boca. Con la victoria agónica ante Defensa y Justicia con el gol de Enner Valencia, el Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual, por lo que de esta manera cortó con una racha de tres años y medio sin levantar un título.

Si bien el desahogo fue importante para los futbolistas y el entrenador Rodolfo Arruabarrena, la realidad marca que de aquí al cierre del año, el equipo podría disputar hasta ocho partidos, con el fin de ganar otros cuatro títulos, tanto a nivel nacional como internacional.

El primer objetivo ahora es la Copa Argentina. El próximo sábado 14, el Xeneize se enfrentará a Banfield por la semifinal de este certamen, y en caso de ganar, irá ante Platense para consagrarse campeón de esta competencia por cuarta vez en su historia.

Luego, el sábado 21, en Barranquilla jugará contra Atlético Mineiro por la final de la Copa Conmebol Sudamericana. Si logra este título, también cortará con una racha de más de 18 años sin levantar un trofeo a nivel internacional, desde la Recopa Sudamericana 2008.

Además, está clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura. De esta manera, podrá jugar hasta cuatro partidos para llegar a la final, y así quedarse con el cuarto título de la temporada. El quinto y último, sería contra Belgrano, por el Trofeo de Campeones, siempre y cuando gane el Clausura.

Los próximos partidos de Boca

Boca vs. Banfield – Copa Argentina – sábado 14 de noviembre

Boca vs. Atlético Mineiro – Copa Sudamericana – sábado 21 de noviembre

Boca vs. 7mo del Grupo B – fecha a confirmar

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Posibles partidos

Final de Copa Argentina

Cuartos, semifinal y final del Torneo Clausura

Trofeo de campeones

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