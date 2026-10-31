Coventry vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la Premier League

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hay partidos que se definen antes de arrancar por lo que está en juego en la tabla, y este es uno de ellos: Coventry y Sunderland se cruzan en la pelea más incómoda de la Premier League, la de no quedar últimos.

Son el 19° y el 20° de la tabla, separados apenas por un punto, así que el que gane respira y el que pierde se hunde todavía más en el fondo.

La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado después de caer de local ante Fulham y de visitante ante Tottenham, aunque en el medio mostró que puede hacer daño cuando goleó 4-1 al Newcastle. La diferencia de rendimiento entre esos partidos deja dudas sobre qué versión va a aparecer.

Sunderland viene de un empate sin goles ante Leeds que cortó una racha de derrotas, pero las caídas ante Bournemouth y Brighton muestran que le cuesta encontrar gol. Está último con 5 unidades y necesita sumar de visitante para no despegarse del resto.

El historial entre Coventry y Sunderland

El historial entre ambos tiene 44 antecedentes y favorece a Coventry, que ganó 15 veces por 11 de Sunderland, con 18 empates de por medio. En goles también manda el local de este sábado, con 54 contra 45.

Los últimos cruces vienen parejos: de los diez más recientes hay triunfos para los dos lados y varios empates, incluido el 1-1 que cerró la serie en mayo pasado.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2025 Sunderland vs. Coventry 1-1 Championship 09/05/2025 Coventry vs. Sunderland 1-2 Championship 15/03/2025 Coventry vs. Sunderland 3-0 Championship 09/11/2024 Sunderland vs. Coventry 2-2 Championship 23/12/2023 Sunderland vs. Coventry 0-3 Championship 26/08/2023 Coventry vs. Sunderland 0-0 Championship 25/02/2023 Coventry vs. Sunderland 2-1 Championship 31/07/2022 Sunderland vs. Coventry 1-1 Championship 01/03/2020 Coventry vs. Sunderland 1-0 League One 23/11/2019 Sunderland vs. Coventry 1-1 League One

Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Coventry suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Sunderland suma 5 puntos en el torneo.