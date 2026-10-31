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Premier League

Coventry vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la Premier League

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Sunderland, Premier League
Coventry vs. Sunderland, Premier League

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hay partidos que se definen antes de arrancar por lo que está en juego en la tabla, y este es uno de ellos: Coventry y Sunderland se cruzan en la pelea más incómoda de la Premier League, la de no quedar últimos.

Son el 19° y el 20° de la tabla, separados apenas por un punto, así que el que gane respira y el que pierde se hunde todavía más en el fondo.

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La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado después de caer de local ante Fulham y de visitante ante Tottenham, aunque en el medio mostró que puede hacer daño cuando goleó 4-1 al Newcastle. La diferencia de rendimiento entre esos partidos deja dudas sobre qué versión va a aparecer.

Sunderland viene de un empate sin goles ante Leeds que cortó una racha de derrotas, pero las caídas ante Bournemouth y Brighton muestran que le cuesta encontrar gol. Está último con 5 unidades y necesita sumar de visitante para no despegarse del resto.

El historial entre Coventry y Sunderland

El historial entre ambos tiene 44 antecedentes y favorece a Coventry, que ganó 15 veces por 11 de Sunderland, con 18 empates de por medio. En goles también manda el local de este sábado, con 54 contra 45.

Los últimos cruces vienen parejos: de los diez más recientes hay triunfos para los dos lados y varios empates, incluido el 1-1 que cerró la serie en mayo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/05/2025Sunderland vs. Coventry1-1Championship
09/05/2025Coventry vs. Sunderland1-2Championship
15/03/2025Coventry vs. Sunderland3-0Championship
09/11/2024Sunderland vs. Coventry2-2Championship
23/12/2023Sunderland vs. Coventry0-3Championship
26/08/2023Coventry vs. Sunderland0-0Championship
25/02/2023Coventry vs. Sunderland2-1Championship
31/07/2022Sunderland vs. Coventry1-1Championship
01/03/2020Coventry vs. Sunderland1-0League One
23/11/2019Sunderland vs. Coventry1-1League One

Horario del partido

  • Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Coventry suma 6 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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