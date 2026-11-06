La FIFA falló sobre las suspensiones a Paredes y Nahuel Molina por los incidentes tras la final del Mundial entre España y Argentina

La AFA apeló las sanciones de la Comisión Disciplinaria y hubo modificaciones en las penas.

Después de varios meses, todavía se habla de lo ocurrido luego de la final de la Copa del Mundo 2026. Esto se debe a que la FIFA resolvió sancionar fuertemente a Nahuel Molina y aún más a Leandro Paredes, ambos con varios partidos de suspensión. Sin embargo, la AFA presentó una queja formal para reducir las penas y ahora salió el fallo final.

Leandro Paredes se cruzó con Eric García y Gavi tras la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que ya se cumplieron 3 encuentros, a raíz de los compromisos de la fecha FIFA de octubre, donde la Selección Argentina se enfrentó a Bolivia, Benín y Burkina Faso. Cabe recordar que el capitán de Boca recibió 10 fechas, mientras que el lateral derecho afrontaba 7 fechas en el ámbito internacional.

Lo cierto es que, luego del reclamo de la AFA, la FIFA le bajó el castigo a Nahuel Molina. A raíz de lo acontecido, el ente regulador disminuyó la pena a 4 partidos (resta 1) sin posibilidad de jugar con la Albiceleste y además una multa económica de 60.000 dólares, por lo que pasó al término de la final del Mundial 2026, donde se enfrentaron con jugadores de España.

Nahuel Molina se cruzó con Rodri tras la final del Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, a Paredes no le achicaron la suspensión. Al revés que su compañero de selección, el mediocampista central debe cumplir si o si los 10 partidos que impuso la Comisión Disciplinaria de la FIFA hace algunos meses. Así las cosas, el volante continuará alejado del combinado nacional al menos hasta septiembre de 2027.

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El comunicado oficial de AFA

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que en el día de la fecha recibió las decisiones de la Cámara de Apelaciones de FIFA relativas a los expedientes abiertos en ocasión de los sucesos ocurridos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En tal sentido, el órgano revisor aceptó la apelación presentada por la AFA en relación al jugador Nahuel Molina y ordenó morigerar la sanción dispuesta a 4 partidos de suspensión y 60.000 mil dólares de multa.

Con relación a la suspensión del jugador Leandro Paredes y a las multas impuestas a la propia Asociación, relativas a los cánticos discriminatorios, resolvió mantener las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria.

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Los próximos pasos a seguir en defensa de los derechos del futbolista y de la AFA serán solicitar los fundamentos de las decisiones y con ellos recurrir al TAS para una nueva revisión, entendiendo que esta asociación, cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación”.