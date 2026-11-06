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Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Brasil 2026

La segunda tanda de prácticas llegó a su fin y Franco Colapinto tuvo gran participación en la misma, confirmando un buen arranque de fin de semana.

Colapinto 11°: resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Brasil
© GettyColapinto 11°: resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Brasil

Se terminó el primer día del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. En un siempre entretenido circuito de Interlagos, los 22 pilotos de que disputarán la carrera este domingo se subieron a sus monoplazas en esta Práctica Libre 2, ya que la FP1 tuvo seis rookies a bordo de distintos autos.

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Franco Colapinto viene completando un buen inicio de fin de semana. Luego de quedar 9° en la FP1, la segunda práctica libre volvió a dejarlo bien parado de cara a la clasificación y la carrera, ya que consiguió destacarse en la 11° posición en la segunda tanda de prácticas.

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Así como en la primera instancia el líder fue Lando Norris, en la FP2 el mejor tiempo lo tuvo Kimi Antonelli, a bordo de su Mercedes Benz. Este sábado se abrirá la última hora de prácticas y posteriormente se desarrollará la qualy, en horas de la tarde. Así quedaron los 22 pilotos de la grilla en la Práctica Libre 2.

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Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Brasil 2026 de la Fórmula 1

Resultado FP2 del GP de Brasil

  1. Kimi Antonelli
  2. Lando Norris
  3. Max Verstappen
  4. George Russell
  5. Oscar Piastri
  6. Lewis Hamilton
  7. Charles Leclerc
  8. Gabriel Bortoleto
  9. Isack Hadjar
  10. Ollie Bearman
  11. Franco Colapinto
  12. Arvid Lindblad
  13. Liam Lawson
  14. Pierre Gasly
  15. Fernando Alonso
  16. Rafael Camara
  17. Carlos Sainz
  18. Lance Stroll
  19. Alex Albon
  20. Checo Pérez
  21. Vallteri Bottas
  22. Nico Hülkenberg (Audi)

Así fue la FP1 del GP de Brasil

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Isack Hadjar (Red Bull)
  7. Gabriele Minì (Alpine)
  8. Gabriel Bortoleto (Audi)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Liam Lawson (Racing Bulls)
  11. Leonardo Fornaroli (McLaren)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Fernando Alonso (Aston Martin)
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  15. Valtteri Bottas (Cadillac)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Luke Browning (Williams)
  18. Rafael Câmara (Haas)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Colton Herta (Cadillac)
  21. Dino Beganovic (Ferrari)
  22. Freddie Slater (Audi)

El cronograma del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30 – DISPUTADO
  • Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00 – DISPUTADO

Sábado 7 de noviembre

  • Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30
  • Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre

  • Carrera: 14.00

Las carreras restantes del calendario 2026

  • Gran Premio de Brasil | 8 noviembre – EN DISPUTA
  • Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre
  • Gran Premio de Qatar | 29 noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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