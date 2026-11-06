Cruce entre capitanes de Boca: Merentiel elogió a Paredes y lo hizo emocionar hasta las lágrimas

En un video publicado por la Copa Sudamericana, ambos capitanes del Xeneize hablaron de su amistad y no contuvieron su emoción.

Boca está en la vera del primer título luego de una sequía de casi cuatro años sin poder levantar copas. Este sábado, si vence a Defensa en La Bombonera, será campeón de liga por quedar como líder de la tabla anual y puede dar el puntapié a una seguidilla de títulos en este 2026 en el que puede ganar Copa Argentina, Clausura, Sudamericana y hasta Trofeo de Campeones.

Antes de este compromiso trascendental, Miguel Merentiel y Leandro Paredes tuvieron un emotivo cruce que ya tomó importancia en las redes sociales. En un video publicado por Conmebol, ambos capitanes de Boca se repartieron elogios, aunque el uruguayo fue quien soltó palabras mayores para el campeón del mundo.

De hecho, los dichos de Merentiel emocionaron hasta las lágrimas a LP5. “Le agradecemos porque vino a estar con nosotros. Sabemos que hacía mucho tiempo que no veníamos consiguiendo cosas, y que él haya venido para nosotros es un plus“, comenzó el delantero, para ser interrumpido por Paredes con un sentido “me hacés emocionar”.

Luego, Merentiel siguió: “Él todos los días nos guía: a mí, a los chicos y también a los más grandes. Siempre tiene una palabra más para nosotros“. Tras un silencio, el oriundo de Paysandú remató: “Quería agradecérselo, ya que estamos acá y se dio la oportunidad. Sabés que sos un pilar fundamental para nosotros y que, más allá de lo futbolístico, sabés que te quiero“.

Tras un silencio, Paredes devolvió: “Estoy emocionado de verdad. Yo digo siempre que, más allá de lo que se ve desde afuera, tenemos una relación muy linda. Es un amigo que encontré en el fútbol. No es fácil hacer amistades en esta profesión, pero él es una de ellas“.

🥲 La emoción de Paredes al escuchar a Merentiel hablando sobre su liderazgo. Somos todos Merentiel. pic.twitter.com/GdbcZxzQKi — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 6, 2026

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Todo listo: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

Los precios de las entradas de la final de la Copa Sudamericana

Cabecera Norte : 90 USD o 281.998 pesos colombianos. (12.000 entradas exclusivas para Boca).

: 90 USD o 281.998 pesos colombianos. (12.000 entradas exclusivas para Boca). Platea Oriental: USD 180 o 563.995 pesos colombianos.

USD 180 o 563.995 pesos colombianos. Platea Occidental: USD 250 o 563.995 pesos colombianos.

El cuadro de la Copa Sudamericana