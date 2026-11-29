Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Estadio Craven Cottage por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de empatar 1-1 con Man City y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Nottingham Forest y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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