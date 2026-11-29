Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham no gana hace rato y el empate se le volvió costumbre, mientras Bournemouth llega con otra cara: la de un equipo que encadena victorias y no quiere bajar el ritmo.

Para los locales es una chance de cortar una racha que empieza a pesar en la tabla. Para los visitantes, confirmar que pelean por algo más que la permanencia.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham lleva tres partidos sin perder pero tampoco gana: tres empates seguidos, el último de visitante ante Man City, antes había igualado con Newcastle y Aston Villa. La racha lo mantiene 17° con apenas 11 puntos en 11 fechas, en una zona que empieza a inquietar.

Bournemouth, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos tres compromisos, incluido el más reciente por 2-0 ante Nottingham Forest de local, y antes había superado a Ipswich Town y Leeds. Esa seguidilla lo tiene 7° con 18 unidades, en plena pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Fulham y Bournemouth

El historial de 21 enfrentamientos le pertenece claramente a Bournemouth, que ganó 11 veces por las 3 de Fulham, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 35 contra 19.

En los cruces más recientes la tendencia se repite. La última vez, Fulham cayó 0-1 como local, y en el partido anterior Bournemouth había ganado 3-1 también jugando de local. Fulham no logra ganarle a este rival desde hace varios años.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/05/2026 Fulham vs. Bournemouth 0-1 Premier League 03/10/2025 Bournemouth vs. Fulham 3-1 Premier League 14/04/2025 Bournemouth vs. Fulham 1-0 Premier League 29/12/2024 Fulham vs. Bournemouth 2-2 Premier League 10/02/2024 Fulham vs. Bournemouth 3-1 Premier League 26/12/2023 Bournemouth vs. Fulham 3-0 Premier League 01/04/2023 Bournemouth vs. Fulham 2-1 Premier League 15/10/2022 Fulham vs. Bournemouth 2-2 Premier League 23/04/2022 Bournemouth vs. Fulham 1-1 Championship 03/12/2021 Fulham vs. Bournemouth 1-1 Championship

Horario del partido

Argentina: 11:05 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Fulham suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Bournemouth suma 18 puntos tras vencer a Nottingham Forest, Ipswich Town y Leeds.