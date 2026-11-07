Alineaciones de Fulham y Newcastle para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Craven Cottage por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de empatar 1-1 con Aston Villa y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de caer 0-1 ante Everton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.