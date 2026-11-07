Alineaciones de Fulham y Newcastle para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de empatar 1-1 con Aston Villa y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de caer 0-1 ante Everton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Fulham y Newcastle
Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.
Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Fabian Schär, Dan Burn, Lewis Hall, Nico González, Joe Willock, Sean Steur, Anthony Elanga, William Osula, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.
Bajas y ausentes de Fulham y Newcastle
Fulham:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Newcastle:
- Lewis Miley (golpe)
- Valentino Livramento (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Matias Fernandez-Pardo (enfermedad)
- Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Jacob Ramsey (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Fulham y Newcastle: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 12:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Craven Cottage
- Historial: 56 cruces — Fulham ganó 25, Newcastle ganó 22 y empataron 9
- Último antecedente: 24/05/2026: Fulham 2-0 Newcastle
- Próximo partido de Fulham: vs. Man City, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Newcastle: vs. Arsenal, sábado 21 de noviembre