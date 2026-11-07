Alineaciones de Leeds y Tottenham para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Elland Road por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 09:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. Leeds viene de caer 0-2 ante Bournemouth y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tottenham viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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