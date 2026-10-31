Tottenham vs. Crystal Palace en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Tottenham recibe a Crystal Palace este sábado 31 de octubre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham llega con la obligación de cortar el bache en la tabla y una victoria contundente en Stamford Bridge le devolvió algo de confianza. Enfrente aparece un Crystal Palace que no logra levantar cabeza y llega golpeado anímicamente.

El partido importa para dos equipos que esperaban estar más arriba a esta altura del campeonato. Para el local es una chance de acercarse a la zona que realmente le interesa, mientras que para la visita se trata de frenar una caída que empieza a preocupar.

La actualidad de ambos equipos

El Tottenham llega golpeando la puerta de arriba después de un triunfo como visitante ante Chelsea que le dio aire. Antes había goleado de local a Coventry y empatado en Old Trafford frente a Manchester United, así que el equipo muestra algo de regularidad aunque todavía está lejos de los puestos que aspira a ocupar en la tabla.

Crystal Palace, en cambio, atraviesa un momento complicado. Cayó 0-2 como local ante Newcastle y antes había sufrido una goleada dura, 0-5 en campo de Brighton. La única luz reciente fue un triunfo por 3-1 frente a Nottingham Forest, pero las dos derrotas pesan más en el ánimo de un plantel que necesita resultados urgentes.

El historial entre Tottenham y Crystal Palace

El historial entre ambos es claramente favorable al Tottenham, que ganó 30 de los 54 enfrentamientos frente a 12 triunfos de Crystal Palace, con 12 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 80 contra 45.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja. El Palace se impuso 3-1 en el último antecedente de marzo de 2026, pero antes de eso el Tottenham había ganado con claridad en diciembre de 2025. De los últimos diez partidos, la ventaja sigue siendo para el conjunto local de este sábado, aunque Palace sumó algunas victorias que demuestran que no es un rival inofensivo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/03/2026 Tottenham vs. Crystal Palace 1-3 Premier League 28/12/2025 Crystal Palace vs. Tottenham 0-1 Premier League 11/05/2025 Tottenham vs. Crystal Palace 0-2 Premier League 27/10/2024 Crystal Palace vs. Tottenham 1-0 Premier League 02/03/2024 Tottenham vs. Crystal Palace 3-1 Premier League 27/10/2023 Crystal Palace vs. Tottenham 1-2 Premier League 06/05/2023 Tottenham vs. Crystal Palace 1-0 Premier League 04/01/2023 Crystal Palace vs. Tottenham 0-4 Premier League 26/12/2021 Tottenham vs. Crystal Palace 3-0 Premier League 11/09/2021 Crystal Palace vs. Tottenham 3-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: NBC, Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

NBC, Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max

Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max Guatemala: Max

Max Panamá: Max

Max El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max

Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max

Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Tottenham suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.