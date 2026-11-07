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Premier League

Leeds vs. Tottenham: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds vs. Tottenham, Premier League
Leeds vs. Tottenham, Premier League

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 09:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Tottenham llega con tres triunfos al hilo y quiere meterse en la pelea de arriba, mientras el Leeds busca cortar una racha que lo tiene sin ganar desde hace tres fechas.

Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla, así que el que gane puede dar un salto importante en la zona media-alta de la Premier League.

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La actualidad de ambos equipos

El Leeds no la está pasando bien. Viene de caer 0-2 de visitante ante Bournemouth y antes de eso sumó dos empates seguidos, uno sin goles frente al Sunderland y otro 1-1 contra el Manchester United. Está 12° con 11 puntos en nueve fechas, una posición que no refleja del todo el nivel que mostró en algunos tramos del campeonato pero que obliga a reaccionar rápido.

El Tottenham llega de otra manera. Ganó sus últimos tres partidos, incluyendo un 2-0 como local ante Crystal Palace, otro 2-0 de visitante frente al Chelsea y un contundente 3-1 ante el Coventry. Esa racha lo tiene 9° con 12 unidades, a tiro de meterse en zona de competencia europea si sostiene el nivel.

El historial entre Leeds y Tottenham

El historial entre ambos tiene casi un siglo de cruces: 91 partidos, con ventaja para el Tottenham que ganó 35 contra 30 del Leeds y 26 empates. En goles también manda el conjunto londinense, 137 contra 125.

En los enfrentamientos más recientes el equipo visitante se impuso varias veces, aunque el último antecedente terminó 1-1. Antes de eso hubo un 1-2 a favor del Tottenham jugando como visitante y una goleada 1-4 en Elland Road que también se llevó el conjunto londinense.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/05/2026Tottenham vs. Leeds1-1Premier League
04/10/2025Leeds vs. Tottenham1-2Premier League
28/05/2023Leeds vs. Tottenham1-4Premier League
12/11/2022Tottenham vs. Leeds4-3Premier League
26/02/2022Leeds vs. Tottenham0-4Premier League
21/11/2021Tottenham vs. Leeds2-1Premier League
08/05/2021Leeds vs. Tottenham3-1Premier League
02/01/2021Tottenham vs. Leeds3-0Premier League
27/01/2013Leeds vs. Tottenham2-1FA Cup
03/02/2010Leeds vs. Tottenham1-3FA Cup

Horario del partido

  • Argentina: 09:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
  • México: FOX One
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
  • Centroamérica: FOX+
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
  • Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

  • Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Leeds suma 11 puntos en el torneo.
  • Tottenham suma 12 puntos tras vencer a Crystal Palace, Chelsea y Coventry.
Redacción Bolavip
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