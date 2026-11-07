Leeds vs. Tottenham: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 09:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Tottenham llega con tres triunfos al hilo y quiere meterse en la pelea de arriba, mientras el Leeds busca cortar una racha que lo tiene sin ganar desde hace tres fechas.
Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla, así que el que gane puede dar un salto importante en la zona media-alta de la Premier League.
La actualidad de ambos equipos
El Leeds no la está pasando bien. Viene de caer 0-2 de visitante ante Bournemouth y antes de eso sumó dos empates seguidos, uno sin goles frente al Sunderland y otro 1-1 contra el Manchester United. Está 12° con 11 puntos en nueve fechas, una posición que no refleja del todo el nivel que mostró en algunos tramos del campeonato pero que obliga a reaccionar rápido.
El Tottenham llega de otra manera. Ganó sus últimos tres partidos, incluyendo un 2-0 como local ante Crystal Palace, otro 2-0 de visitante frente al Chelsea y un contundente 3-1 ante el Coventry. Esa racha lo tiene 9° con 12 unidades, a tiro de meterse en zona de competencia europea si sostiene el nivel.
El historial entre Leeds y Tottenham
El historial entre ambos tiene casi un siglo de cruces: 91 partidos, con ventaja para el Tottenham que ganó 35 contra 30 del Leeds y 26 empates. En goles también manda el conjunto londinense, 137 contra 125.
En los enfrentamientos más recientes el equipo visitante se impuso varias veces, aunque el último antecedente terminó 1-1. Antes de eso hubo un 1-2 a favor del Tottenham jugando como visitante y una goleada 1-4 en Elland Road que también se llevó el conjunto londinense.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/05/2026
|Tottenham vs. Leeds
|1-1
|Premier League
|04/10/2025
|Leeds vs. Tottenham
|1-2
|Premier League
|28/05/2023
|Leeds vs. Tottenham
|1-4
|Premier League
|12/11/2022
|Tottenham vs. Leeds
|4-3
|Premier League
|26/02/2022
|Leeds vs. Tottenham
|0-4
|Premier League
|21/11/2021
|Tottenham vs. Leeds
|2-1
|Premier League
|08/05/2021
|Leeds vs. Tottenham
|3-1
|Premier League
|02/01/2021
|Tottenham vs. Leeds
|3-0
|Premier League
|27/01/2013
|Leeds vs. Tottenham
|2-1
|FA Cup
|03/02/2010
|Leeds vs. Tottenham
|1-3
|FA Cup
Horario del partido
- Argentina: 09:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Leeds suma 11 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 12 puntos tras vencer a Crystal Palace, Chelsea y Coventry.