Tottenham recibe a Ipswich Town este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Ninguno de los dos llega con margen de error: Tottenham necesita cortar una mala racha y el Ipswich no puede permitirse otro traspié si quiere meterse en la pelea de la mitad de tabla.
Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla, así que un triunfo puede significar un salto importante antes de que termine noviembre.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham viene de caer 0-1 como visitante ante Leeds, un golpe que cortó una racha positiva de dos triunfos consecutivos, incluido ese 2-0 como visitante en la casa de Chelsea. Con 12 puntos en 10 fechas y en la 11ª posición, el equipo necesita volver a ganar en su estadio para no perderle pisada a la parte alta de la tabla.
El Ipswich Town atraviesa un momento más irregular: perdió 1-2 de local contra Bournemouth después de dos empates seguidos, ante Hull y Nottingham Forest. Con 11 unidades y la 14ª colocación, el equipo llega a Londres necesitado de un resultado que le devuelva algo de confianza.
El historial entre Tottenham e Ipswich Town
El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para el Tottenham: 24 victorias contra 21 del Ipswich Town en 53 encuentros, además de 8 empates. En las diferencias de gol también manda el local de este sábado, con 89 tantos contra 78.
El antecedente más reciente fue una goleada categórica: en febrero de 2025, el Tottenham le ganó 4-1 al Ipswich Town jugando de visitante. Antes de eso, en noviembre de 2024, había sido el Ipswich el que se impuso 2-1 de visitante en Londres, lo que muestra que ninguno tiene un dominio claro en los cruces más recientes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2025
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-4
|Premier League
|10/11/2024
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|22/08/2020
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Club Friendlies
|12/01/2002
|Ipswich Town vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|22/12/2001
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-2
|Premier League
|30/12/2000
|Ipswich Town vs. Tottenham
|3-0
|Premier League
|19/08/2000
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-1
|Premier League
|08/03/1995
|Tottenham vs. Ipswich Town
|3-0
|Premier League
|30/08/1994
|Ipswich Town vs. Tottenham
|1-3
|Premier League
|19/03/1994
|Tottenham vs. Ipswich Town
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Tottenham e Ipswich Town se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Tottenham suma 12 puntos en el torneo.
- Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.