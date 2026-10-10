Crystal Palace vs. Nottingham Forest: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 6 de la Premier League

Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre el Selhurst Park recibe un partido entre dos equipos que todavía no terminan de despegar en esta Premier League. Crystal Palace y Nottingham Forest se juegan algo más que los puntos: necesitan dejar atrás un arranque irregular.

Ninguno llegó a este domingo con continuidad de resultados, así que el que logre sostener un triunfo puede dar un salto importante en la tabla todavía apretada de la mitad de la zona baja.

Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega con apenas 4 puntos en 5 fechas y un andar irregular: empató sin goles de visitante ante Leeds, pero antes había perdido en casa frente al Ipswich Town tras ir ganando. Ese 2-3 dejó dudas sobre su funcionamiento defensivo, algo que contrasta con el triunfo por 3-2 que había conseguido como visitante ante Fulham semanas atrás. La floja racha lo tiene en la mitad de la tabla, puesto 15, con la necesidad urgente de sumar de local.

Nottingham Forest tampoco atraviesa su mejor momento: viene de caer 0-1 como local frente a Coventry, un traspié que cortó el envión que había mostrado con el triunfo 2-1 como visitante ante Aston Villa. Antes de eso había empatado sin goles de local contra Tottenham. Con 5 puntos y el puesto 13, el equipo necesita un resultado positivo afuera para no perderle pisada a la zona media de la tabla.

Publicidad

El historial entre Crystal Palace y Nottingham Forest

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor del Nottingham Forest, que se impuso en 21 de los 51 cruces frente a 11 victorias del Crystal Palace, con 19 empates en el medio. La diferencia de gol también favorece a los Forest, que convirtieron 71 tantos contra 47 del conjunto londinense.

En los enfrentamientos más recientes la historia se achicó bastante: de los últimos cinco duelos, cuatro terminaron igualados, con marcadores ajustados de 1-1. El más reciente, en febrero de este año, también terminó en empate.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2026 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 24/08/2025 Crystal Palace vs. Nottingham Forest 1-1 Premier League 05/05/2025 Crystal Palace vs. Nottingham Forest 1-1 Premier League 21/10/2024 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-0 Premier League 30/03/2024 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 07/10/2023 Crystal Palace vs. Nottingham Forest 0-0 Premier League 28/05/2023 Crystal Palace vs. Nottingham Forest 1-1 Premier League 12/11/2022 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-0 Premier League 19/07/2019 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-0 Club Friendlies 29/12/2012 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 2-2 Championship

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.