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Crystal Palace vs. Nottingham Forest: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 6 de la Premier League

Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. Nottingham, Premier League
Crystal Palace vs. Nottingham, Premier League

El domingo 11 de octubre el Selhurst Park recibe un partido entre dos equipos que todavía no terminan de despegar en esta Premier League. Crystal Palace y Nottingham Forest se juegan algo más que los puntos: necesitan dejar atrás un arranque irregular.

Ninguno llegó a este domingo con continuidad de resultados, así que el que logre sostener un triunfo puede dar un salto importante en la tabla todavía apretada de la mitad de la zona baja.

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Horario del partido

  • Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega con apenas 4 puntos en 5 fechas y un andar irregular: empató sin goles de visitante ante Leeds, pero antes había perdido en casa frente al Ipswich Town tras ir ganando. Ese 2-3 dejó dudas sobre su funcionamiento defensivo, algo que contrasta con el triunfo por 3-2 que había conseguido como visitante ante Fulham semanas atrás. La floja racha lo tiene en la mitad de la tabla, puesto 15, con la necesidad urgente de sumar de local.

Nottingham Forest tampoco atraviesa su mejor momento: viene de caer 0-1 como local frente a Coventry, un traspié que cortó el envión que había mostrado con el triunfo 2-1 como visitante ante Aston Villa. Antes de eso había empatado sin goles de local contra Tottenham. Con 5 puntos y el puesto 13, el equipo necesita un resultado positivo afuera para no perderle pisada a la zona media de la tabla.

El historial entre Crystal Palace y Nottingham Forest

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor del Nottingham Forest, que se impuso en 21 de los 51 cruces frente a 11 victorias del Crystal Palace, con 19 empates en el medio. La diferencia de gol también favorece a los Forest, que convirtieron 71 tantos contra 47 del conjunto londinense.

En los enfrentamientos más recientes la historia se achicó bastante: de los últimos cinco duelos, cuatro terminaron igualados, con marcadores ajustados de 1-1. El más reciente, en febrero de este año, también terminó en empate.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2026Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-1Premier League
24/08/2025Crystal Palace vs. Nottingham Forest1-1Premier League
05/05/2025Crystal Palace vs. Nottingham Forest1-1Premier League
21/10/2024Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-0Premier League
30/03/2024Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-1Premier League
07/10/2023Crystal Palace vs. Nottingham Forest0-0Premier League
28/05/2023Crystal Palace vs. Nottingham Forest1-1Premier League
12/11/2022Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-0Premier League
19/07/2019Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-0Club Friendlies
29/12/2012Nottingham Forest vs. Crystal Palace2-2Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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