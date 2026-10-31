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Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Nottingham Forest por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford vs. Nottingham, Premier League
Brentford vs. Nottingham, Premier League

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford quiere aprovechar el momento complicado del Nottingham Forest para meterse de lleno en la pelea de arriba. El local tiene con qué, y enfrente aparece un rival que todavía no encuentra el rumbo en esta Premier League.

Son realidades opuestas en la tabla y eso es justamente lo que le da sabor al partido: uno quiere seguir escalando, el otro necesita frenar la caída antes de que sea tarde.

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La actualidad de ambos equipos

El Brentford llega sexto con 11 puntos tras ocho fechas, en una campaña que lo tiene metido en zona de clasificación europea. No viene de un buen momento futbolístico puro: empató de visitante ante el Hull y antes había caído con Liverpool en su propia cancha, aunque el empate 2-2 con Aston Villa mostró que el equipo compite incluso contra los de arriba.

El Nottingham Forest atraviesa un arranque de temporada para el olvido. Está 18° con apenas 6 unidades en ocho partidos y las señales no son alentadoras: empató con el Ipswich Town, perdió en casa frente al Arsenal y cayó goleado por 3-1 ante Crystal Palace en su visita anterior. La urgencia por sumar empieza a sentirse.

El historial entre Brentford y Nottingham Forest

El historial entre ambos está parejo: de 27 enfrentamientos, el Brentford ganó 12 y el Nottingham Forest 10, con 5 empates de por medio. La diferencia de gol también es mínima, 42 contra 40 a favor del local de este sábado.

En los duelos más recientes el equipo visitante se impuso en dos de los últimos tres cruces, incluyendo un 0-2 en la última visita del Nottingham Forest al Brentford Community Stadium. La historia marca equilibrio, pero el presente de cada uno cuenta una historia distinta.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/01/2026Brentford vs. Nottingham Forest0-2Premier League
17/08/2025Nottingham Forest vs. Brentford3-1Premier League
01/05/2025Nottingham Forest vs. Brentford0-2Premier League
21/12/2024Brentford vs. Nottingham Forest0-2Premier League
20/01/2024Brentford vs. Nottingham Forest3-2Premier League
01/10/2023Nottingham Forest vs. Brentford1-1Premier League
29/04/2023Brentford vs. Nottingham Forest2-1Premier League
05/11/2022Nottingham Forest vs. Brentford2-2Premier League
20/03/2021Brentford vs. Nottingham Forest1-1Championship
12/12/2020Nottingham Forest vs. Brentford1-3Championship

Horario del partido

  • Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Brentford suma 11 puntos en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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