Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Nottingham Forest por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford quiere aprovechar el momento complicado del Nottingham Forest para meterse de lleno en la pelea de arriba. El local tiene con qué, y enfrente aparece un rival que todavía no encuentra el rumbo en esta Premier League.

Son realidades opuestas en la tabla y eso es justamente lo que le da sabor al partido: uno quiere seguir escalando, el otro necesita frenar la caída antes de que sea tarde.

La actualidad de ambos equipos

El Brentford llega sexto con 11 puntos tras ocho fechas, en una campaña que lo tiene metido en zona de clasificación europea. No viene de un buen momento futbolístico puro: empató de visitante ante el Hull y antes había caído con Liverpool en su propia cancha, aunque el empate 2-2 con Aston Villa mostró que el equipo compite incluso contra los de arriba.

El Nottingham Forest atraviesa un arranque de temporada para el olvido. Está 18° con apenas 6 unidades en ocho partidos y las señales no son alentadoras: empató con el Ipswich Town, perdió en casa frente al Arsenal y cayó goleado por 3-1 ante Crystal Palace en su visita anterior. La urgencia por sumar empieza a sentirse.

El historial entre Brentford y Nottingham Forest

El historial entre ambos está parejo: de 27 enfrentamientos, el Brentford ganó 12 y el Nottingham Forest 10, con 5 empates de por medio. La diferencia de gol también es mínima, 42 contra 40 a favor del local de este sábado.

En los duelos más recientes el equipo visitante se impuso en dos de los últimos tres cruces, incluyendo un 0-2 en la última visita del Nottingham Forest al Brentford Community Stadium. La historia marca equilibrio, pero el presente de cada uno cuenta una historia distinta.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/01/2026 Brentford vs. Nottingham Forest 0-2 Premier League 17/08/2025 Nottingham Forest vs. Brentford 3-1 Premier League 01/05/2025 Nottingham Forest vs. Brentford 0-2 Premier League 21/12/2024 Brentford vs. Nottingham Forest 0-2 Premier League 20/01/2024 Brentford vs. Nottingham Forest 3-2 Premier League 01/10/2023 Nottingham Forest vs. Brentford 1-1 Premier League 29/04/2023 Brentford vs. Nottingham Forest 2-1 Premier League 05/11/2022 Nottingham Forest vs. Brentford 2-2 Premier League 20/03/2021 Brentford vs. Nottingham Forest 1-1 Championship 12/12/2020 Nottingham Forest vs. Brentford 1-3 Championship

Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Brentford suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.