Las novedades más importantes del Millonario en este miércoles 18 de noviembre.

River se prepara para el duelo ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura y a Leonardo Ponzio le llegaron nuevos dolores de cabeza, debido a que no podrá contar con Aníbal Moreno hasta el año que viene, mientras que Fausto Vera sufrió una nueva lesión.

Aníbal Moreno será operado y vuelve para 2027

River Plate quiere salvar un 2026 para el olvido y, para ello, necesitará ganar el Torneo Clausura. El elenco dirigido por Leonardo Ponzio buscará sumar una nueva estrella y, al mismo tiempo, conseguir la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

En ese contexto, el plantel Millonario sufrió un golpe este martes al conocer que Aníbal Moreno deberá pasar por el quirófano, perdiéndose los Playoffs que inician este fin de semana.

La posible formación de River para enfrentar a Lanús

De cara al partido del próximo domingo ante Lanús, Leonardo Ponzio aguarda para definir al XI titular, ya que aún están en duda las presencias del sancionado Gonzalo Montiel, como también la de Fausto Vera, quien sigue lesionado.

En este sentido, River podría recibir al Granate con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Giovanni González; Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Fausto Vera, en duda para enfrentar a Lanús

Fausto Vera ya se encuentra recuperado del desgarro sufrido en la goleada por 3-0 ante Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, una tendinitis en un pie le impide entrenarse a la par de sus compañeros y podría dejarlo fuera del partido contra el Granate.

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Así las cosas, el juvenil Santiago Espíndola se encamina a una nueva titularidad con la banda roja. Espíndola hizo su debut en el duelo contra Aldosivi y recibió dos patadas durísimas que fueron el foco de los reclamos de River Plate durante la victoria por 2-0 en La Feliz.

River espera por conocer la definición sobre Montiel

Luego de hacer la gestión formal para pedir que se de por cumplida la suspensión a Gonzalo Montiel por la expulsión ante Boca, en River esperan por la confirmación del Tribunal de Disciplina de AFA, que saldrá el próximo jueves.

Allí el Millonario tendrá la certeza sobre qué pasará con el lateral derecho, que originalmente recibió tres fechas y que cumplió una contra Aldosivi. En caso de tener el visto bueno, volverá a la titularidad ante el Granate en lugar de Giovanni González.