Bajo una intensa lluvia en Las Vegas Street Circuit, Franco Colapinto, piloto de Alpine, corrió en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, uno de los últimos antes del cierre de la temporada, que ya tiene al italiano Kimi Antonelli como el gran campeón.
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Luego de una FP1 que no entregó tiempos por las fuertes lluvias, y que no permitió que todos los pilotos salgan a la pista, en la segunda práctica libre el argentino completó un tiempo de 1m49s229, por lo que se ubicó en la novena posición. Su compañero, Pierre Gasly, quedó en la segunda posición.
Quien terminó en la primera posición fue George Russell. El de Mercedes Benz tuvo el tiempo más rápido de la práctica, al dar una vuelta en 1m47s272, por lo que así le sacó 71 milésimas de diferencia a Gasly. El podio lo cerró Charles Leclerc, de Ferrari, con un tiempo de 333 milésimas más.
Los tiempos de la FP2 del Gran Premio de Las Vegas.
Horarios del GP de Las Vegas
Jueves 19 de noviembre
- Práctica Libre 1 – 21:30 – COMPLETA
Viernes 20 de noviembre
- Práctica Libre 2 – 01:00 – COMPLETA
- Práctica Libre 3 – 21:30
Sábado 21 de noviembre
- Clasificación – 01:00
Domingo 22 de noviembre
- Carrera – 01:00
*Hora de Argentina
Las carreras restantes del calendario 2026
- Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre – EN DISPUTA
- Gran Premio de Qatar | 29 noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre
Datos clave
- Franco Colapinto finalizó noveno en la FP2 del GP de Las Vegas con 1m49s229.
- George Russell lideró la segunda práctica libre con un tiempo de 1m47s272, superando a Pierre Gasly.
- La carrera del GP de Las Vegas se disputará el domingo 22 de noviembre a la 01:00.