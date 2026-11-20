Franco Colapinto terminó en la novena posición, mientras que el tiempo más rápido fue el de George Russell.

Bajo una intensa lluvia en Las Vegas Street Circuit, Franco Colapinto, piloto de Alpine, corrió en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, uno de los últimos antes del cierre de la temporada, que ya tiene al italiano Kimi Antonelli como el gran campeón.

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Luego de una FP1 que no entregó tiempos por las fuertes lluvias, y que no permitió que todos los pilotos salgan a la pista, en la segunda práctica libre el argentino completó un tiempo de 1m49s229, por lo que se ubicó en la novena posición. Su compañero, Pierre Gasly, quedó en la segunda posición.

Quien terminó en la primera posición fue George Russell. El de Mercedes Benz tuvo el tiempo más rápido de la práctica, al dar una vuelta en 1m47s272, por lo que así le sacó 71 milésimas de diferencia a Gasly. El podio lo cerró Charles Leclerc, de Ferrari, con un tiempo de 333 milésimas más.

Los tiempos de la FP2 del Gran Premio de Las Vegas.

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1 – 21:30 – COMPLETA

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2 – 01:00 – COMPLETA

Práctica Libre 3 – 21:30

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Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

Domingo 22 de noviembre

Carrera – 01:00

*Hora de Argentina

Las carreras restantes del calendario 2026

Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre – EN DISPUTA

Gran Premio de Qatar | 29 noviembre

Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre

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