El Tractor llegó al Millonario en 2024 y nunca logró establecerse, por lo que el club decidió apartarlo en el último mercado de pases.

Son días movidos para River en el mercado de pases. No solamente en lo que respecta a las altas -con las recientes llegadas de Francisco Ortega y Thiago Almada- sino también con las bajas. El club busca desprenderse de todos los apartados y Fabricio Bustos sería el próximo en irse del club de Núñez.

Según pudo saber Bolavip, el lateral por derecha formado en Independiente está en el radar de Rosario Central. El Canalla va a la carga por él, pero todavía el futbolista no levantó el pulgar. Cabe destacar que desde antes del inicio de la pretemporada se encuentra entrenando apartado en el predio de Cantilo.

Todo indica que el Canalla buscará sacarlo mediante un préstamo, aunque se desconoce si será con cargo y opción de compra. El Millonario, que en un principio buscaba vender a todos los apartados, ante la falta de ofertas concretas por algunos de ellos, tomó la postura de empezar a cederlos a préstamo, como es el caso de Subiabre y Salas, por ejemplo.

Fabricio Bustos. (Foto: Getty).

El paso de Bustos por River

Fabricio Bustos llegó a River a mediados de 2024 a pedido de Marcelo Gallardo. Los de Núñez desembolsaron 4 millones de dólares por él. En su primer semestre tuvo actividad, pero a principios de 2025 regresó Montiel y perdió terreno. En total, el lateral por derecha formado en Independiente acumuló 53 partidos en el Millonario en los que no marcó goles y brindó dos asistencias.

River quiere reducir su masa salarial

Bolavip pudo saber en exclusiva que son 20 millones de dólares los que el club dejará de pagar en salarios una vez que se completen todas las salidas de los apartados en este último semestre. Este dinero se descontará de la masa salarial anual que desembolsaba el club de Núñez.

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