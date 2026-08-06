El Millonario rompió el mercado de pases y sumó nueve incorporaciones, tres de ellos campeones del mundo en Qatar 2022.

En River fueron claros una vez que terminó el primer semestre: el mercado de pases de mitad de año sería agresivo. Esa decisión, comunicada por Stefano Di Carlo, generó esperanza en los hinchas, que hace años no están conformes con el andar del equipo. La primera medida fue anunciar que 15 jugadores serían apartados.

Días más tarde se confirmó el primer gran refuerzo. Si bien era un secreto a voces, River hizo oficial la llegada de Nicolás Otamendi, que llegó en condición de libre. Luego salieron a la luz dos nombres que despertaron ilusión: Thiago Almada y Ángel Correa.

River negoció fuerte por ellos y no fue sencillo contratarlos. Ángel Correa fue el primero de los dos en llegar y lo hizo a cambio de 15 millones de dólares. Recientemente se concretó el arribo de Thiago Almada por 20 millones de euros -equivalentes a 23 millones de dólares- y de esta manera, el club cumplió con la promesa de incorporar jerarquía.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

La gran inversión del mercado fue para contratar a Almada y Correa, pero no fueron los únicos por los que se desembolsó una suma importante de dinero. Lucas Beltrán llegó a cambio 500 mil dólares, pero con una obligación de compra de 7,5 millones de dólares, lo que llevará el costo total del pase a 8 millones.

Un escalón más abajo aparecen los nombres de Tobías Andrada -6 millones-, Mauro Arambarri -6 millones de dólares- y Francisco Ortega -5 millones-, mientras que Rafael Santos Borré arribó a cambio de 2,5 millones y Giovanni González de 500 mil. Con todos los números sobre la mesa, los de Núñez gastaron 60 millones de dólares en los nueve refuerzos que contrataron.

Publicidad

Rafael Santos Borré. (Foto: Getty).

Cabe destacar que el dinero que dejará de pagar en los salarios de los jugadores apartados -algunos de ellos ya dejaron Núñez- rondará los 20 millones de dólares anuales. La masa salarial de la institución presidida por Stefano Di Carlo ronda los 45 millones de dólares anuales.

El dinero que invirtió River en sus refuerzos

Thiago Almada | 23 millones de dólares

Ángel Correa | 15 millones de dólares

Lucas Beltrán | 8 millones de dólares

Tobías Andrada | 6 millones de dólares

Mauro Arambarri | 6 millones de dólares

Francisco Ortega | 5 millones de dólares

Rafael Santos Borré | 2,5 millones de dólares

Giovanni González | 500 mil dólares

Nicolás Otamendi | llegó libre

TOTAL: 66 millones de dólares

Publicidad

DATOS CLAVE