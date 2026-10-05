Se confirmó si Papu Gómez dirá presente en la despedida de Messi de la Selección Argentina

El capitán de la Albiceleste será homenajeado en River y cinco campeones del mundo no estarán presentes.

Lionel Messi se prepara para su despedida de la Selección Argentina. En el amistoso frente a Benín que se disputará en el Estadio Monumental, el capitán jugará por última vez con la camiseta de la Albiceleste y será homenajeado por la Asociación del Fútbol Argentino.

En este sentido, los futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 dirán presentes en la cancha de River para poder estar junto al ‘10’. De los 26 que estuvieron en aquella cita histórica, 20 de ellos participarán junto a Messi, mientras que otros cinco estarán ausentes.

El primero de los ausentes será Alejandro ‘Papu’ Gómez. El volante que no volvió a estar citado para la Selección desde la Copa del Mundo, y según pudo saber Bolavip, no fue invitado para formar parte de este homenaje junto al resto de los campeones.

Por otro lado, Nahuel Molina y Paulo Dybala tampoco acudirán al amistoso ante Benín. En estos casos se debe a que no fueron autorizados por Roma para viajar, ya que el equipo tiene importantes compromisos en los próximos días y quieren contar con los dos futbolistas que no fueron convocados por Scaloni.

La cuarta baja es la de Guido Rodríguez. Otro de los que cumplió ciclo en la Selección no asistirá al partido contra Benín debido a que también permanecerá en España entrenando junto al plantel de Valencia, que se prepara para el duelo contra Racing de Santander del próximo domingo.

Finalmente, el último ausente es Franco Armani. El arquero de Atlético Nacional no puede estar por un compromiso con el club colombiano, ya que tienen programado el encuentro ante Tolima el miércoles 7, es decir, un día después del homenaje a Messi

Publicidad

Los 20 campeones del mundo que estarán en la despedida de Lionel Messi

Emiliano Martínez Gerónimo Rulli Gonzalo Montiel Cristian Romero Germán Pezzella Nicolás Otamendi Lisandro Martínez Nicolás Tagliafico Marcos Acuña Leandro Paredes Rodrigo De Paul Giovani Lo Celso Enzo Fernández Exequiel Palacios Alexis Mac Allister Ángel Di María Thiago Almada Ángel Correa Julián Alvarez Lautaro Martínez

Datos clave