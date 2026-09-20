Boca, a tiro en la Tabla Anual: así está la carrera hacia la Copa Libertadores 2027

En el Nuevo Gasómetro, Boca Juniors abrochó este domingo una victoria ante San Lorenzo que le sumó para un puñado de objetivos. Además de recortar distancia en el historial del clásico y acomodarse en el Torneo Clausura, el Xeneize quedó bien cerca de la cima en la Tabla Anual.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena encadenó un nuevo triunfo en el certamen de este segundo semestre y quedó a solo una unidad de Independiente Rivadavia y Vélez en la Tabla Anual. La Lepra, sin embargo, tiene la oportunidad de escaparse este lunes en caso de vencer a Barracas Central como visitante.
De todas formas, Boca se prendió en la pelea por el título de Campeon Anual mientras ya se ubica en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027, uno de los principales objetivos del equipo en ese semestre.
Pero hay más equipos peleando en la Tabla Anual con solo dos puntos de separación debajo de Independiente Rivadavia. Rosario Central y Argentinos Juniors se mantienen cerca luego del enfrentamiento entre ambos este domingo, con sonrisa para el Canalla.
Arruabarrena busca cortar la sequía de Boca.
Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2027
- Independiente Rivadavia – 48 puntos (LIBERTADORES)
- Vélez Sarsfield – 48 puntos (LIBERTADORES)
- Boca Juniors – 47 puntos (LIBERTADORES)
- Argentinos Juniors – 47 puntos (Sudamericana)
- Rosario Central – 46 puntos (Sudamericana)
- Instituto – 43 puntos (Sudamericana)
- Gimnasia La Plata – 43 puntos (Sudamericana)
- River Plate – 42 puntos (Sudamericana)
- Belgrano – 42 puntos (LIBERTADORES)*
- Estudiantes de La Plata – 41 puntos (Sudamericana)
- Independiente – 41 puntos
- Huracán – 38 puntos
*Belgrano ya clasificó por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026.
Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026
Los posibles cruces de octavos de final
- Instituto vs. Atlético Tucumán
- Vélez Sarsfield vs. Independiente Rivadavia
- Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín
- Gimnasia de Mendoza vs. Huracán
- Argentinos Juniors vs. Lanús
- Rosario Central vs. Newell’s Old Boys
- Gimnasia La Plata vs. Independiente
- Belgrano vs. Boca Juniors
Datos clave
- Boca Juniors venció a San Lorenzo y alcanzó 47 puntos en la Tabla Anual.
- Independiente Rivadavia y Vélez lideran la Tabla Anual con 48 puntos.
- Boca se ubica tercero en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.