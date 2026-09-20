Boca, a tiro en la Tabla Anual: así está la carrera hacia la Copa Libertadores 2027

El Xeneize consiguió un triunfo clave ante San Lorenzo y quedó a solo un punto de los líderes, Independiente Rivadavia y Vélez.

En el Nuevo Gasómetro, Boca Juniors abrochó este domingo una victoria ante San Lorenzo que le sumó para un puñado de objetivos. Además de recortar distancia en el historial del clásico y acomodarse en el Torneo Clausura, el Xeneize quedó bien cerca de la cima en la Tabla Anual.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena encadenó un nuevo triunfo en el certamen de este segundo semestre y quedó a solo una unidad de Independiente Rivadavia y Vélez en la Tabla Anual. La Lepra, sin embargo, tiene la oportunidad de escaparse este lunes en caso de vencer a Barracas Central como visitante.

De todas formas, Boca se prendió en la pelea por el título de Campeon Anual mientras ya se ubica en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027, uno de los principales objetivos del equipo en ese semestre.

Pero hay más equipos peleando en la Tabla Anual con solo dos puntos de separación debajo de Independiente Rivadavia. Rosario Central y Argentinos Juniors se mantienen cerca luego del enfrentamiento entre ambos este domingo, con sonrisa para el Canalla.

Arruabarrena busca cortar la sequía de Boca.

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2027

Independiente Rivadavia – 48 puntos (LIBERTADORES) Vélez Sarsfield – 48 puntos (LIBERTADORES) Boca Juniors – 47 puntos (LIBERTADORES) Argentinos Juniors – 47 puntos (Sudamericana) Rosario Central – 46 puntos (Sudamericana) Instituto – 43 puntos (Sudamericana) Gimnasia La Plata – 43 puntos (Sudamericana) River Plate – 42 puntos (Sudamericana) Belgrano – 42 puntos (LIBERTADORES)* Estudiantes de La Plata – 41 puntos (Sudamericana) Independiente – 41 puntos Huracán – 38 puntos

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*Belgrano ya clasificó por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

Los posibles cruces de octavos de final

Instituto vs. Atlético Tucumán

Vélez Sarsfield vs. Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín

Gimnasia de Mendoza vs. Huracán

Argentinos Juniors vs. Lanús

Rosario Central vs. Newell’s Old Boys

Gimnasia La Plata vs. Independiente

Belgrano vs. Boca Juniors

Datos clave

Boca Juniors venció a San Lorenzo y alcanzó 47 puntos en la Tabla Anual.

y alcanzó 47 puntos en la Tabla Anual. Independiente Rivadavia y Vélez lideran la Tabla Anual con 48 puntos.

lideran la Tabla Anual con 48 puntos. Boca se ubica tercero en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.