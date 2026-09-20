Con gol de Messi, Inter Miami sumó un empate ante San Diego

A través de un tiro libre, y con algo de fortuna, el astro argentino marcó el 1-1 parcial en el duelo por la MLS.

Tras sumar un título en la Campeones Cup ante Cruz Azul, Inter Miami volvió a enfocarse este domingo en la MLS. Con Lionel Messi como titular, el elenco de la Florida empató por 2-2 en el Nu Stadium ante San Diego en lo que fue el primer duelo entre ambos equipos.

Por una desatención de la defensa, Anders Dreyer abrió la cuenta para el elenco visitante al correr solo al espacio y quedar mano a mano ante el arquero Dayne St Clair, a quien se la picó con facilidad.

Sin embargo, aún faltaba el aporte del astro argentino. En un tiro libre desde la derecha, Messi buscó la cabeza de alguno de sus compañeros y, aunque ninguno llegó a conectar, la pelota se metió por el segundo palo, sumando un poroto para el rosarino.

El gol 1️⃣0️⃣1️⃣ de Leo Messi vistiendo la camiseta de @InterMiamiCF.



Golazo del 🐐🇦🇷 desde tiro libre: disparo contundente con curva/efecto incluido. pic.twitter.com/UDUWwPyn14 — MLS Español (@MLSes) September 20, 2026

En el complemento, el partido entregó nuevos goles, uno por lado. Con asistencia de Rodrigo De Paul, Luis Suárez puso en ventaja al local por primera vez con un remate cruzado. Pero volvió a aparecer Dreyer en el final para poner cifras definitivas.

Con este resultado, el elenco dirigido por el Kily González perdió una gran oportunidad para recortarle distancia a Nashville en lo más alto de la Conferencia Oeste. Ahora, Inter Miami se ubica en el segundo puesto, pero a 11 puntos de la cima.

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Así está la tabla de la MLS

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