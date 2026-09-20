Arruabarrena destacó la comunión de Boca tras la victoria ante San Lorenzo: “El hincha se siente cada vez más identificado”

El Vasco se mostró conforme tras un nuevo triunfo de su equipo y resaltó que los hinchas tendrán un rol clave para lo que viene.

Por la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors derrotó este domingo a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, el Xeneize se afianzó entre los 8 mejores de la Zona A, por lo que está cada vez más cerca de llegar a los Playoffs.

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se mostró conforme con lo que mostró su equipo en el Bajo Flores y adelantó que tendrá un día de descanso. Además, destacó el rol de los hinchas de Boca y su papel de cara a lo que viene en el segundo semestre.

“Sabemos que el hincha se puede ilusionar. Es normal. Nosotros todavía estamos en mitad de temporada. No hemos conseguido absolutamente nada. Tenemos que seguir trabajando”, comenzó el entrenador.

Y rescató: “El tiempo nos dirá qué podemos tener. Somos Boca y tenemos que decir presente en todos los torneos. Los resultados son los que mandan. Me pone contento con el grupo porque están con ganas. El hincha se siente cada vez más identificado y es un plus que nos puede dar de cara a fin de año”.

Arruabarrena destacó el trabajo del equipo ante la ausencia de Aranda

“Creo que hoy es la primera vez que hemos tenido esa fluidez ofensiva sin Tomi Aranda. Es algo importante. Habrá que intentar demostrarlo en los próximos partidos, pero me ha gustado el equipo en cuanto a protagonismo y a ver sociedades que en algún momento hicieron diferencias”, señaló el DT.

Así está la tabla del Torneo Clausura

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Cuándo es el próximo partido de Boca

Lo que sigue en el calendario para Boca Juniors es nada menos que la Copa Argentina. Por los cuartos de final, el Xeneize enfrentará el próximo domingo 27 de septiembre a las 19 a Racing en el Estadio Gigante de Arroyito.

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