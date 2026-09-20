Con dos jugadores de la LPF: La primera lista de Marcelo Gallardo en Ecuador

El Muñeco publicó la convocatoria para la gira por Asia sin Kendry Páez, a quien dirigió en River Plate.

La era de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador está muy cerca de comenzar. Tras su última etapa en River Plate, el entrenador argentino volverá al ruedo como director técnico de la Tri y ya se dio a concocer su primera lista de convocados.

La misma cuenta con dos futbolista del fútbol argentino -ambos de Huracán– y el jugador que brilla por su ausencia es Kendry Páez, a quien dirigió en el conjunto Millonario. ¿Sus rivales? Corea del Sur, Japón y Panamá o Nueva Zelanda (según el resultado que obtenga en el cuadrangular de la gira por Asia).

La lista de convocados de Marcelo Gallardo en Ecuador

Arqueros:

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Hernán Galíndez (Huracán)

Moisés Ramírez (AE Kifisia)

Defensores:

William Pacho (PSG)

Pervis Estupiñán (AC Milan)

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

Leonardo Realpe (Famalicão)

José Hurtado (Red Bull Bragantino)

Jackson Porozo (Xolos de Tijuana)

Fricio Caicedo (Inter Miami)

Felix Torres (Internacional de Porto Alegre)

Mediocampistas:

Alan Minda (Atlético Mineiro)

Alan Franco (Atlético Mineiro)

Gonzalo Plata (Flamengo)

Danil Castillo (Midtjylland)

John Mercado (Sparta Praga)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Keny Arroyo (Cruzeiro)

Pedro Vite (Pumas)

Nilson Angulo (Sunderland)

Jeremy Sarmiento (Middlesbrough)

Anthony Valencia (Flamengo)

John Yeboah (Venezia)

Delanteros:

Jordy Caicedo (Huracán)

Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise)

Juan Riquelme Angulo (Sunderland)

Publicidad

Los convocados de la Selección de Ecuador para la gira por Asia (@LaTri)

Rivales de Ecuador en los amistosos de la fecha FIFA