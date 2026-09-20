River hoy: amistoso confirmado, dos jugadores lesionados y la calculadora de la tabla anual

River perdió contra Huracán en el Monumental y volvió a complicarse tanto en su grupo del Torneo Clausura, como en la tabla anual. En medio del parate que viene por fecha FIFA, Ponzio confirmó que el equipo jugará amistosos para no perder ritmo.

Ponzio confirmó amistosos para River

Leonardo Ponzio tomó la palabra en conferencia de prensa luego de la derrota de River en el Monumental. El director técnico del Millonario dio explicaciones tras perder el invicto en su ciclo, pocos días después de haber extendido su contrato hasta mediados de 2027.

Además, avisó que River sumará encuentros pese a las tres semanas sin partidos oficiales: “Sobre el parate, haremos semanas de trabajo habituales, como si fuéramos a jugar el fin de semana, organizando amistosos para mantener el ritmo y la competencia“.

Thiago Almada y Tobías Andrada salieron lesionados contra Huracán

Ni 5 minutos pasaron del partido ante Huracán en el Monumental para el primer contratiempo de River. Thiago Almada sufrió una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda y tuvo que pedir el cambio de arranque.

El jugador sintió el pinchazo luego de dar un pase, en una de sus primeras intervenciones de la tarde. Rápidamente, miró al banco de suplentes y pidió ser sustituido. Leo Ponzio decidió mandar a la cancha a Lucas Beltrán en su reemplazo.

Pasada la media hora de juego, sucedió algo similar con Tobías Andrada. El mediocampista formado en Vélez también sintió una molestia y se fue llorando del terreno de juego. Mauro Arambarri ingresó en su lugar.

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Cuántos puntos necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual

En el Estadio Monumental, por la fecha 10 del Torneo Clausura, River perdió 2 a 1 con Huracán, por lo que de esta manera cortó una racha de tres victorias consecutivas, así como también quedó afuera de los 8 primeros del grupo y se complicó en la tabla anual.

Respecto a este último punto, allí se encuentra uno de los principales focos del Millonario para el cierre del semestre. Con seis partidos por disputarse, el equipo comandado por Leonardo Ponzio está comprometido en la lucha por meterse en la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Nicolás Otamendi habló sobre las chances que tiene River de clasificar a la Copa Libertadores

En el Estadio Monumental, por la fecha 10 del Grupo B del Torneo Apertura, River perdió 2 a 1 contra Huracán por los goles de Oscar Cortés y Lucas Blondel, por lo que de esta manera volvió a complicar sus chances tanto en el grupo como en los primeros puestos de la tabla anual.

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Luego del encuentro, el capitán del Millonario, Nicolás Otamendi, habló con la transmisión de ESPN, en donde se mostró molesto por una nueva caída del equipo, así como también fue autocrítico con las chances de jugar la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.