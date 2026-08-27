Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron de manera contundente al reemplazante de Coudet

A través de una encuesta los fanáticos del Millonario determinaron quién tiene que asumir como DT.

Comienza la incertidumbre en el mundo River. Tras conocerse que Eduardo Coudet no seguirá en su cargo como entrenador del primer equipo, la dirigencia ya trabaja en determinar quién será su reemplazante para encarar la recta final del año.

En medio de esta situación, Bolavip realizó una encuesta con los hinchas del club a través del canal de WhatsApp ‘River Plate Fans’ y allí la postura fue más que clara, debido a que la gran mayoría pidió por la vuelta de Ramón Díaz a la institución.

Ramón Díaz, el entrenador elegido por los hinchas de River.

Con más de 4 mil votos, el riojano fue el principal elegido por los hinchas para que asuma de cara a los próximos partidos de la temporada, en los que el plantel deberá afrontar el Torneo Clausura y pelear por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

En la segunda posición, con poco más de mil votos, aparece Hernán Crespo, quien es una de las principales alternativas para la dirigencia, con la particularidad de que si lo quieren sacar de Atlas de México deberán pagar aproximadamente 7 millones de dólares.

Los hinchas de River eligieron al nuevo entrenador.

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Cabe destacar que mientras River define esta situación, todo indica que será Leonardo Ponzio quien asuma de manera interina para preparar el compromiso frente a Banfield del próximo domingo en el Florencio Sola por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Datos claves