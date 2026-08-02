Santiago Lencina se va de River y jugará en Burgos de España: los detalles

Mientras sigue insistiendo para fichar a Thiago Almada, la dirigencia de River en paralelo trabaja para conseguir ofertas y desprenderse por los jugadores que se encuentran marginados del plantel, entrenando en soledad en el Predio de Cantilo.

En este sentido, tras confirmarse que Ian Subiabre será refuerzo de Tigre, en las últimas horas el Millonario llegó a un acuerdo con Burgos, equipo de la segunda división de España, para ceder a préstamo al volante ofensivo de 20 años, Santiago Lencina.

Según pudo saber Bolavip, Lencina se irá a préstamo por una temporada y en los próximos días viajará rumbo al viejo continente para realizarse la revisión médica y firmar su contrato. Además, el elenco español contará con una opción de compra del 50% del pase del futbolista.

Dentro de esta opción de compra, el Millonario contará con una opción de recompra. El objetivo es que el futbolista pueda mostrarse en Europa, y en caso de que Burgos decida hacer uso de esta opción, el club puede hacer lo mismo para repatriar al volante surgido de sus divisiones inferiores.

Así las cosas, otro marginado por la dirigencia se marchará de la institución en los próximos días. Por el momento, quienes quedan a la espera de resolver su futuro son Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Matías Viña (rescindirán su préstamo), Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño (entrena en Colombia a la espera de ofertas) y Kendry Páez (lo repescará Chelsea).

Los números de Santiago Lencina en River

Desde su debut en el primer equipo del Millonario, el volante de 20 años lleva disputados un total de 31 partidos, en los que convirtió tres goles y no aportó asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1116 minutos en cancha.

Publicidad

Datos claves