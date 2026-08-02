Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del experimentado lateral izquierdo en el cotejo de este domingo por el certamen doméstico.

Este domingo, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate y Rosario Central se encuentran frente a frente con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario. Uno de los cotejos más atractivos del fin de semana.

En medio de ese panorama, un rato antes del pitazo inicial, Eduardo Coudet confirmó los once titulares de la entidad Millonaria. Y, tal como se sabía, Marcos Acuña no está entre los seleccionados por el Chacho para afrontar este compromiso contra el Canalla.

¿Por qué no juega Acuña?

La realidad es que el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 ni siquiera formó parte de la lista de convocados de River para este partido contra Rosario Central. Y el motivo no es, ni más ni menos, que una complicación física.

En el duelo del miércoles pasado frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el oriundo de la provincia de Neuquén debió abandonar el campo de juego por una lesión muscular. Y, horas después, se confirmó la mala noticia: la misma se traduce en un desgarro.

El mismo se sitúa en el isquiotibial derecho. Como consecuencia de ello, el lateral izquierdo surgido de las divisiones inferiores de Ferro Carril Oeste no solamente se perderá el partido ante Rosario Central: también, de mínima, se ausentará contra Tigre, el próximo fin de semana.

Las formaciones de River y Rosario Central