El plan de Eduardo Coudet con Thiago Almada: cuándo debuta en River

El refuerzo más caro de la historia del fútbol argentino está próximo a tener su estreno con la camiseta del Millonario.

Con la contratación de Thiago Almada no caben dudas de que River decidió romper el mercado de pases, con el claro objetivo de renovar drásticamente su plantel en medio de un contexto adverso desde lo deportivo. En ese sentido, Eduardo Coudet quiere tenerlo a disposición lo antes posible y ya diagramó un plan para el ansiado debut.

Vale resaltar que este miércoles el Millonario enfrentaba a Independiente Santa Fe por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero el encuentro fue suspendido a raíz del fuerte terremoto que azotó a Colombia en la mañana del lunes y generó daños graves en distintas regiones del país, por lo que dicha chance quedó descartada.

Thiago Almada en su presentación en River.

Lo cierto es que Almada debutaría frente a Argentinos Juniors. En el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 que se llevará a cabo este domingo a las 18 horas, el campeón del mundo haría su estreno absoluto con la camiseta de River. Allí, el Estadio Monumental será el recinto para que tenga sus primeros minutos oficialmente.

De hecho, a falta de la confirmación que será en la previa del partido, todo indica que ingresaría por Tomás Galván. La realidad marca que Coudet tomaría esta resolución por una cuestión táctica, ya que ocupan un lugar parecido dentro del campo de juego y, a priori, Thiago significaría una clara mejora. Así las cosas, el plan del Chacho ya está en marcha…

Thiago Almada, jugador de River. (IA)

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Cabe recordar que Almada firmó contrato con River por tres años y medio. Después de que la operación se concrete definitivamente, desde Núñez desembolsaron 20 millones de dólares por el 100% del pase. De esta manera, Coudet sumó a su plantel profesional un refuerzo de elite y un verdadero salto de calidad en el último tercio de la cancha.

Un dato importante a tener en cuenta es que se trata de la compra más cara de la historia de River y del fútbol argentino. Por otro lado, vale destacar que Atlético de Madrid tiene una cláusula recompra de 40 millones de euros. Eso sí, tal como lo indican los papeles formales, dicho ítem solamente tendrá vigencia por el próximo año y medio, es decir que vence el 31 de diciembre de 2027.

Stefano Di Carlo y Thiago Almada.

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River y un mercado agresivo

Lógicamente fue Thiago Almada el que se llevó todos los flashes en este mercado de pases, pero el Millonario también sumó a dos campeones del mundo más en esta ventana, se trata de Nicolás Otamendi que llegó en condición de libre y también a Ángel Correa, que arribó a cambio de 15 millones de dólares.

Nicolás Otamendi, capitán de River.

Por otro lado, River también se reforzó con viejos conocidos como Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, ambos delanteros llegaron hace ya unas semanas. Además, a Núñez también arribó Tobías Andrada, una de las joyas jóvenes del fútbol argentino. Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Giovanni González completan la lista de incorporaciones.