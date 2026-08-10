Tras la firma del contrato, se confirmó qué dorsal tendrá Thiago Almada en River

El refuerzo estrella del Millonario en este mercado de pases ya fue oficializado y tiene todo listo para dar sus primeros pasos.

Este lunes, después de una larga espera, Thiago Almada se sumó a las filas de River Plate. Luego de varias semanas de negociaciones, el dos veces mundialista con la Selección Argentina —campeón en 2022 y subcampeón en 2026— desembarcó en el conjunto Millonario. Allí, estampó la firma en su contrato y se puso a las órdenes de Eduardo Coudet.

La Copa Sudamericana se vive en Disney+

Al tratarse del refuerzo estrella de River en este mercado de pases, por el cual los de Núñez desembolsaron nada más ni nada menos que 23 millones de dólares, fue inscripto en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana junto con Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Ángel Correa y Tobías Andrada. Esos fueron los cinco cambios designados.

Paralelamente, teniendo en cuenta el reglamento impuesto por CONMEBOL en torno a las modificaciones en la nómina en la previa de los octavos de final del propio certamen continental, los otros cuatro refuerzos de River en esta ventana de transferencias se quedaron afuera. Hablamos de Giovanni González, Mauro Arambarri, Francisco Ortega y Lucas Beltrán.

En medio de ese panorama, también se confirmó el dorsal que usará el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y con pasado también en Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid. En definitiva, el oriundo de Fuerte Apache lucirá el número 23 en su camiseta en el Millonario.

De este modo, Almada heredará un dorsal que supo tener a Matías Galarza Fonda como dueño. El paraguayo, apartado en el predio de Cantilo, no será tenido en cuenta y se le busca un destino de manera inminente. Así las cosas, Thiago descartó otras opciones como la camiseta número 11 que recientemente usó Facundo Colidio.

Thiago Almada firmó su contrato. (Foto: Prensa River)

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Los números de Thiago Almada

Thiago Almada debutó como futbolista profesional en 2018, defendiendo la camiseta de Vélez Sarsfield. Desde ese entonces, a nivel de clubes, ha visto acción en 270 encuentros de carácter oficial, cosechando 59 goles y aportando 44 asistencias. A su vez, formó parte de la conquista del Mundial 2022 (Selección Argentina), la Copa Libertadores de América 2024 (Botafogo) y el Brasileirao 2024 (Botafogo)

Se suspendió Santa Fe vs. River

Como consecuencia del terremoto que castigó al territorio colombiano en las últimas horas, este lunes se terminó confirmando la suspensión del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Próximamente habrá detalles sobre la reprogramación del mismo.

DATOS CLAVE

Thiago Almada firmó contrato con River Plate tras una transferencia de 23 millones de dólares.

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Fue inscripto en la Copa Sudamericana junto a Otamendi, Borré, Correa y Andrada.