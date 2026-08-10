Las primeras palabras de Thiago Almada como jugador de River: “Estoy cumpliendo un sueño”

Luego de llegar al Millonario y firmar su contrato, el refuerzo estelar del mercado de pases se mostró muy entusiasmado.

Es un hecho confirmado y oficial: Thiago Almada es jugador de River Plate. Este lunes, el volante ofensivo de 25 años de edad desembarcó en el Millonario procedente de Atlético de Madrid, generando una fuerte ilusión entre los hinchas de la institución del barrio porteño de Núñez. Se trata del refuerzo más rutilante del mercado de pases.

En las últimas horas, el exjugador de Vélez Sarsfield, Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon y el mencionado combinado Colchonero llegó a la República Argentina, firmó su contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2030 y se puso a las órdenes de Eduardo Coudet. Además, fue uno de los refuerzos elegidos para la lista de la Copa Sudamericana.

Así las cosas, el oriundo de Fuerte Apache ya brindó sus primeras declaraciones como jugador de River. Por intermedio de las mismas, el dos veces mundialista con la Selección Argentina —campeón en 2022 y subcampeón en 2026— se mostró realmente entusiasmado y con ganas de representar al Millonario de la mejor manera posible.

“Hola, ¿cómo están? Acá les habla Thiago Almada. Estoy muy feliz de poder estar acá. Estoy cumpliendo un sueño de jugar en un club como River Plate”, comenzó exteriorizando el hombre surgido de las divisiones inferiores del Fortín en declaraciones brindadas al canal oficial de su nueva entidad, luciendo, a su vez, sus flamantes colores.

“Quería agradecerles por el cariño, por el mensaje que me han mandado todo este tiempo. Espero poder darles muchas alegrías”, continuó Almada, por quien River supo desembolsar nada más ni nada menos que 23 millones de dólares, transformándose así en el fichaje más caro de los de Núñez en toda su historia.

La presentación de Almada en River

🎥🎞️ Thiago Almada en River, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/tASi31C6Vb — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

Publicidad

“Estábamos en la Selección con Nico Otamendi y compartíamos mucho mate juntos. Cada dos por tres me tiraba la de venir a River. Con Cachete Montiel también nos llevamos muy bien, hablábamos mucho del club. También Julián Álvarez, Enzo Fernández. Justo cuando ya estaba casi todo cerrado, estaba con ellos de vacaciones y estaban contentos de que venía para acá”, profundizó Almada.

“Mi tío jugó en Reserva, hizo pretemporada con Primera. Entonces, siempre con mis abuelos, veníamos a la cancha. Por cosas de la vida no pudo llegar, pero ahora me toca a mí jugar acá, así que mi familia muy contenta. La verdad que siempre me encantó el club, siempre tuve algo con el club. Creo que cualquier chico sueña con jugar en este club”, completó.

🎙️ “Estoy cumpliendo un sueño. Siempre tuve algo con el club”



✍️ Thiago Almada. pic.twitter.com/fUNuzMOTOz — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

Publicidad

Los números de Thiago Almada

Thiago Almada debutó como futbolista profesional en 2018, defendiendo la camiseta de Vélez Sarsfield. Desde ese entonces, a nivel de clubes, ha visto acción en 270 encuentros de carácter oficial, cosechando 59 goles y aportando 44 asistencias. A su vez, formó parte de la conquista del Mundial 2022 (Selección Argentina), la Copa Libertadores de América 2024 (Botafogo) y el Brasileirao 2024 (Botafogo).

DATOS CLAVE